السعودية تمدد إجازة عيد الفطر إلى 15 يومًا

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عن تقديم إجازة عيد الفطر في البلاد لطلاب المدارس والجامعات، لتبدأ من يوم 21 رمضان الجاري بدلاً من 25 من الشهر ذاته كما كان مقرراً سابقاً.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه ”بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 / 4 / 2022“.

وكان من المقرر أن تبدأ إجازة العيد من يوم 25 رمضان الذي يصادف تاريخ 26 أبريل/نيسان الجاري، فيما بقي موعد انتهاء الإجازة يوم 6 شوال المقبل، والذي يصادف يوم 7 مايو/أيار المقبل.

وسيستفيد ملايين الطلاب في المملكة من تمديد الإجازة ليصوموا نحو عشرة أيام من شهر رمضان بعيداً عن مدارسهم كما اعتادوا ذلك لسنوات، قبل أن يعود الدوام في الشهر الفضيل هذا العام.

وكان شهر رمضان يصادف العطلة الصيفية منذ نحو 15 عاماً في المملكة، وهي أشهر تتسم بارتفاع درجات الحرارة، لكن منذ العام 2017 عاد رمضان خلال أشهر الدراسة بسبب قصر أيام السنة الهجرية التي يحسب على أساسها حلول رمضان، عن السنة الميلادية بـ 11 يوماً.

وحددت وزارة التعليم بدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحًا، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.

وسيصادف شهر رمضان، أشهر الدراسة لنحو 20 عاما قادمة، ما يعني أن المملكة ماضية في مواصلة فتح مدارسها خلال الشهر الفضيل طوال هذه المدة.

ودرس ملايين الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات السعودية من داخل منازلهم خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومع ذلك تم تقديم موعد الاختبارات وإنهاء الدراسة قبل حلول رمضان.

ويبلغ عدد طلاب مراحل التعليم المختلفة في السعودية، نحو ستة ملايين طالب وطالبة، موزعين على نحو 25 ألف مدرسة حكومية وعدد محدود من المدارس الأهلية.

ولشهر رمضان المبارك، خصوصية في السعودية التي تضم الحرمين الشريفين، ويزورها ملايين المسلمين كل عام للحج والعمرة.