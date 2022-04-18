نيجيريا.. مثّل مشهد "صلب المسيح" فلقي حتفه

توفى طالب جامعي في نيجيريا، في أثناء أداء دوره في مسرحية تمثيلية حول حياة المسيح عليه السلام، إذ ظن المتفرجون أنه جزء من الدراما التمثيلية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن ”الطالب سولي أمبروز، كان يدرس في جامعة كلاريانتيان لعلوم اللاهوت، بمدينة نيكيد، جنوب شرقي نيجيريا، ليصبح كاهنًا، وفي أثناء أداء أمبروز البالغ من العمر 25 عاما، مشهدا تمثيليا لصلب السيد المسيح، مات“.

وقال شهود عيان ”أخذ أمبروز، دور سمعان بطرس، أهم تلاميذ يسوع، وارتدى سترة بيضاء طويلة من أجل إعادة تمثيل يوم الجمعة العظيمة، ولكنه سقط على الأرض في أثناء العرض وبدأ ينزف“.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن ”الجمهور لم يفعل شيئًا في البداية، لاعتقاد الكثير بأن سقوط الشاب، كان جزءًا من التمثيل“.

وقال شاهد عيان يدعى، ميشيل إلوا ”عندما سقط أمبروز على الأرض، اعتقدنا في البداية، أنها مزحة وجزء من المسرحية، وعندما لم يستطع النهوض، علمنا أن الأمر خطير، ومن ثم تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الجامعة“.

وعندما ساءت حالة أمبروز، لاحقا، تم نقله إلى مستشفى ”فيدرال ميدكال سينتر“ القريب، حيث أعلن الأطباء وفاته.

وكشفت جامعة ”كلاريانتيان“ أن ”أسباب وفاة أمبروز، لا تزال مجهولة“.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“، أن ”أخبار وفاة أمبروز، المأساوية، تأتي في أعقاب اقتراحات من أحد العلماء البارزين بأن يسوع مات بعد خلع في كتفه وهو يحمل الصليب“.

ونقلت الصحيفة عن طبيب الأعصاب المتقاعد باتريك بوليسينو، قوله إن ”يسوع مات بسبب تعقيدات تتعلق بجرح كتفه، وليس بسبب أي شيء آخر“.

وكتب الطبيب بوليشينو، أخيرًا ورقة علمية حول نظريته، ونشرها في مجلة ”Catholic Medical Quarterly“ الطبية.