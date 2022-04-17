مزاد "أنبل رقم" بدبي يشهد بيع ثالث أغلى رقم مركبة في العالم

شهد مزاد ”أنبل رقم“ الخيري للأرقام المميزة في دبي بيع ثالث أغلى رقم مركبة في العالم، بمبلغ وصلت قيمته إلى 35 مليون درهم إماراتي.

وحقق المزاد الذي نظمته ”مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية“ 53 مليون درهم في أقل من ساعتين.

وحققت المبادرة الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي للفقراء والجائعين 391 مليون درهم حتى الآن، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“.

و مزادات ”أنبل رقم“ الخيرية للأرقام المميزة تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع ”الإمارات للمزادات“ وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات وشرطة أبوظبي و“دو“ و“اتصالات“.

وحقق الرقم الفردي المميز للوحات المركبات بدبي AA8 قيمة 35 مليون درهم، وهو ثالث أغلى رقم مركبة في العالم.

وحقق رقم اللوحة F55 دبي 4 ملايين درهم، ورقم اللوحة V66 دبي 4 ملايين درهم، ورقم اللوحة Y66 دبي 3.8 مليون درهم.

وحققت أرقام الهاتف المتحرك الماسية من ”اتصالات“ 5.42 مليون درهم، حيث حقق الرقم الماسي 0549999999 5 ملايين درهم.

وحققت أرقام الهاتف المتحرك المميزة من ”دو“ 725 ألف درهم.

وبحسب الوكالة الرسمية الإماراتية، فإن رواد العمل الإنساني على موعد مع مزاد 555 الخيري الإلكتروني لأرقام لوحات المركبات يومي 17 و18 أبريل ومزاد ”أنبل رقم“ في أبوظبي يوم 20 أبريل عشية يوم زايد للعمل الإنساني.

ويخصص كل ريع مزاد ”أنبل رقم“ الخيري للأرقام المميزة في دبي لدعم توفير شبكة أمان غذائي تمتد من الإمارات عبر مبادرة ”المليار وجبة“، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتصل إلى الأشد حاجة في أماكن تواجدهم في المجتمعات الأقل حظاً ومن يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وسجل المزاد الخيري في دبي حصيلته المليونية بعد مزايدة نخبة من رواد العمل الخيري والإنساني ورجال الأعمال الحريصين على العطاء على أربعة أرقام مميزة للوحات المركبات في دبي، وعشرة أرقام مميزة للهواتف المتحركة، ليعود ريعها الخيري لجهود مبادرة ”المليار وجبة“ في الوصول بالعون الغذائي إلى المجتمعات الأقل حظاً التي تشملها المبادرة.

وشارك في فعاليات مزاد ”أنبل رقم“ الخيري في دبي الداعم لمبادرة المليار وجبة عدد من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني، لدعم الحراك المجتمعي الشامل الذي أحدثه مبادرة ”المليار وجبة“ بفتحها باب المساهمة في قضيتها الإنسانية النبيلة للجميع من الأفراد والمؤسسات لتعزيز الشراكة الإنسانية والتضامن والتعاون في مواجهة تحدي الجوع الذي يهدد حياة 800 مليون إنسان في عالم اليوم.

وتهدف مبادرة المليار وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبنك الإمارات للطعام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية المحلية في الدول الخمسين التي تشملها، إلى تجميع جهود أكبر عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها بالعمل الإنساني من أجل خدمة قضية إنسانية، وفتح باب المشاركة للجميع لدعم الأكثر احتياجاً، ومن يعانون سوء التغذية، وذلك بتوفيرها كافة وسائل المشاركة والتبرع حتى تحقيق هدفها، مع مساهمتها أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم .