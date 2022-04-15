مطعم ياباني يصنع حلوى على شكل جبس جدران

لجأ طهاة في مطعم شهير بالعاصمة اليابانية طوكيو إلى صناعة حلوى، من المفترض أن تكون لذيذة، على غرار الجبس الزخرفي، الذي يُستخدم في تزيين جدران المنازل.

وذكر موقع ”أوديتي سنترال“، أن مطعم ”أوبوز“ في فندق ”رويال بارك“ بمنطقة جينزا في طوكيو، أطلق على الحلوى اسم ”Gray، وصنعها من حلوى مثلجات تبدو غير مرئية.

ويتكون طبق الحلوى من مثلجات الفراولة ورغوة الفستق المخبأة تحت شرائح رقيقة من حلوى ميرانغ بالسمسم الأسود.

ونال مطعم ”أوبوز“، الكثير من الاهتمام مؤخرًا، بسبب الحلوى المثيرة للاهتمام والتي صنعها على شكل قطع من جبس الجدران.

وبحسب موقع ”آي تي ميديا“، اكتسب طبق الحلوى المثير للجدل، تغطية إعلامية في العديد من البرامج التلفزيونية في اليابان، وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وتداول مؤخرًا مستخدمو مواقع التواصل، صوراً لطبق الحلوى المشكوك فيه، حيث حقق تفاعلا واسعاً.

وأكد المئات من مستخدمي مواقع التواصل الذين علقوا على الصور، أن الحلوى لا يمكن التعرف عليها عند رؤيتها، ورغم ذلك فهي في الواقع لذيذة.

وقال أحد المتفاعلين: ”عندما ترى هذه الحلوى فإن الشعور العام الذي ينتابك بأنها مادة جبس جدارية“.

فيما قال متفاعل آخر مع الصور عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر: ”مطعم أوبوز ذهب بعيدًا بعض الشيء، في صنع هذه الحلوى المستوحاة من زخارف الجدران الجصية“.

وبالحديث عن الأطباق اليابانية والتي يتميز مظهرها الغريب، يقدم مطعم ”أوبوز“ كذلك الشوربة اليابانية ”ميسو رامين“ مع مثلجات تذوب في منتصف الوعاء.

كما تعتمد المأكولات اليابانية على أساس الجمع بين المواد الغذائية الأساسية (شوشوكو ،主食)، عادة الأرز أو المعكرونة، مع الحساء، وأوكازو (おかず) بالإضافة لأطباق الأسماك، واللحوم، والخضراوات، والتوفو وما شابه ذلك، عادة ما تكون هذه الأطباق منكهة مع داشي، ميسو، وصلصة الصويا وعادة تكون خفيفة الدسم.

الوجبة المعيارية اليابانية تتكون بشكل عام من عدة أطباق أوكازو المصاحبة لوعاء من الأرز الأبيض الياباني (غوهان ،御‍飯)، وعاء من الحساء وبعض تسوكه-مونو (المخللات). أكثر الوجبات القياسية يضم عادة ثلاث أنواع من أوكازو، ويطلق عليها إيتشي-جو-سنساي.