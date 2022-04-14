"باباي الروسي" يسعى للتحول إلى "مخلوق فضائي"

تجاهل شاب روسي، ملقب باسم ”باباي الروسي“، تحذيرات طبيبه بأنه يعرض نفسه لخطر الموت، في حال أجرى عملية جراحية جديدة، بعدما زرع عضلات إصطناعية ضخمة في ذراعيه، أصابته بعدد من المشاكل الصحية.

ووفق موقع ”لادبايبل“ الإخباري، فإن الجندي السابق في الجيش الروسي كيريل تيريشين، أجرى مؤخرا عملية جراحية جديدة حتى يبدو شكله أشبه بـ“مخلوق فضائي“، من دون أن يهتم بالتحذيرات المستمرة من خطرها على حياته.

ويحظى تيريشين – 25 عاما – بشهرة واسعة عبر الإنترنت، ولديه نحو مليون متابع عبر منصة ”تيك توك“ للتواصل الاجتماعي.

ونشر تيريشين، صورا لشكله الجديد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ ظهر بشفاه ممتلئة، وعظم وجنتين متضخمة، بالإضافة إلى تشكيل فكه السفلي وجبهته بزوايا حادة.

وقال الشاب في تعليقه على مظهره الجديد: ”أريد أن أصنع وجه مخلوق فضائي، فأنا أؤمن بالمخلوقات الفضائية منذ أن رأيت الأجسام الطائرة المجهولة في سن المراهقة، وأعلم أنها موجودة، وهي أقوى عرق في العالم، أشعر وكأنني ذاهب إليهم“.

ولقّب تيريشين، بشخصية الرسوم المتحركة ”باباي“ بعدما حقن ذراعيه بمادة زيتية ليحصل على عضلات عملاقة.

و“باباي“ شخصية كرتونية ظهرت عام 1929 كبحار له طريقة مميزة في الكلام، يضع غليوناً في فمه، له ساعدان قويان، ويكتسب قوة خاصة عندما يتناول السبانخ.

واضطر تيريشين، لإجراء عدد من العمليات الجراحية التصحيحية جراء تعرضه لمشكلات صحية بسبب ”العضلات الاصطناعية“ في ذراعيه.

وخضع مؤخرا لعملية جراحية لإزالة العضلة الثلاثية المزروعة في ذراعيه، لكنه يتجاهل حتى الآن نصيحة طبيه للتخلص من العضلة العملاقة ذات الرأسين.

وأخبره الجراح دميتري ميلنيكوف، بصراحة أن ”خطر حدوث مضاعفات بحالته مرتفع للغاية، وأن المادة السامة في جسمه يمكن أن تتلف الكلى على المدى الطويل وتؤدي إلى وفاته“.

وحاولت الناشطة في توعية ضحايا الجراحة التجميلية الفاشلة، ألانا مامايفا، إقناع تيريشين، في البداية بإنقاذ حياته وإزالة الغرسات، لكن محاولاتها باءت بالفشل.

وكان تيريشين، قال في تصريحات سابقة: ”بدأت زيادة حجم ذراعي عندما كنت في سن الـ 20 بسبب غبائي، لم أفكر في العواقب“.

وكشف الشاب أنه بعد إزالة العضلة الثلاثية الاصطناعية من ذراعيه، يشعر بالخوف من الذهاب مجددا لإزالة المادة الزيتية المتصلبة من العضلة ذات الرأسين.