بريطانيا.. العثور على توابيت مخيفة في نفق مهجور ببريطانيا (فيديو)

شارك مستكشف بريطاني عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مخيفًا يعرض فيه نحو 4 توابيت حجرية محاطة بمياه خضراء غامضة.

وبحسب صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، فإن المستكشف المقيم في المملكة المتحدة، ينفذ مع فريقه عمليات استكشافية في كل المدن البريطانية، بحثًا عن أماكن مهجورة وغير مكتشفة.

وقال المستكشف للصحيفة إنه ”اعتاد على رؤية مواقع غير مكتشفة كثيرة، والتي لم تعد تخيفه“، مضيفًا ”وجدنا هذه التوابيت وسط غابة بريطانية داخل نفق تحت الأرض“.

ونشر المستكشف مقطع الفيديو على صفحته عبر منصة ”تيك توك“، والتي تحمل اسم ”escapade_z“، حاصدًا أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وأكثر من 415 ألف إعجاب، وآلاف التعليقات.

ووفقًا للصحيفة، فإن معظم المتفاعلين مع الفيديو كانوا مقتنعين بأن كوابيسهم أصبحت حقيقة، بعدما وجد المستكشف مجموعة من التوابيت البيضاء الضخمة، مخبأة داخل نفق تحت الأرض.

وعبّر الكثير من المتفاعلين مع الفيديو عن مخاوفهم من أن تكون هذه التوابيت المخيفة في النفق الغريب، تعود إلى مصاصي دماء حقيقيين.

وأوردت الصحيفة أن مقطع الفيديو القصير كان كافيًا لإقناع المتفاعلين من مستخدمي منصة ”تيك توك“ للتواصل الاجتماعي، بأن مصاصي الدماء في المسلسل التلفزيوني الأمريكي ”يوميات مصاص دماء“ حقيقيون، وذلك لأن ”كلاوس“، بطل المسلسل الذي عُرض للمرة الأولى عام 2009، يحتفظ بممتلكاته الثمينة داخل 5 توابيت، وفي 4 منها كان هناك ما يسمى بـ ”مصاص الدماء الأصلي“.

وقال متفاعل مع الفيديو ”كنت أعرف أن هناك مصاصي دماء حقيقيين“.

وطالب أحد المتفاعلين المستكشف، في تعليقه على الفيديو، بألا يفتح التوابيت.

بينما رأى آخرون أن التوابيت تعود إلى ضريح عائلي خاص من منزل فخم لم يعد موجودًا، ليرد المستكشف معلقًا ”ربما“.