سحابة غريبة تثير ذعر سكان منطقة أمريكية

أحدثت سحابة ضخمة ظهرت بشكل مفاجئ في سماء منطقة سكنية في الولايات المتحدة الأمريكية، حالة من الحيرة والرعب بين السكان.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصوّرة لسحابة غريبة الشكل أثارت ذعر السكان في منطقة ليزي ماونتن السكنية بولاية ألاسكا، أقصى شمال الولايات المتحدة، والتي تبدو أنها تشكلت جراء نشاطات خارقة أو ظاهرة غريبة.

وأثار تشكل السحابة الغريبة الكثير من التساؤلات لدى السكان المحليين، عن ما إذا كانت ناجمة عن ”صحن طائر“ غامض أو نيزك، سقطا من الفضاء الخارجي وتحطما في الأرض.

ورأى آخرون أنها قد تكون تشكلت جرّاء حادث تحطم طائرة، أو تجربة استخدام سلاح عسكري سري.

وإثر الجدل الواسع، أجرت قوات الشرطة ومركز تنسيق عمليات الإنقاذ في ولاية ألاسكا تحقيقا فيما إذا كان بالفعل وقع حادث تحطم طائرة في المنطقة، والذي أدى إلى تشكل السحابة الضخمة.

وبعد انتهاء التحقيقات، توصلت السلطات إلى تفسير لذلك، والذي كان أقل إثارة للاهتمام، وهو مجرد ممر سحابي خلفته طائرة تجارية مرت في سماء المنطقة.

وأصدرت الشرطة بياناً جاء فيه ”لم يرد أخيرا أي تقارير عن تأخر الطائرات خلال رحلاتها الجوية، أو عمليات لتشغيل جهاز إرسال محدد مواقع الطوارئ ELT، والتي تشير إلى وقوع حادث تحطم طائرة“.

وأشار البيان إلى أن فريق الإنقاذ نفّذ مهمة على متن طائرة هليكوبتر حول منطقة ليزي ماونتن، نهاية الأسبوع، ولم يعثر على أي شيء مريب ولم تكن هناك علامات تشير إلى تحطم طائرة.

وخلصت التحقيقات إلى أن سبب تشكل السحابة هو عبور طائرة تجارية كبيرة في سماء المنطقة، مخلفة وراءها ممرا سحابياً، وكانت في طريقها إلى مطار جون أف كينيدي الدولي في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتعتقد الشرطة أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت خطوطاً نفاثةً عريضة وغريبة من الغيوم، والتي تشكلت إثر عبور الطائرة التجارية العملاقة مع شروق الشمس، ما تسبب بمشهد فريد من نوعه في الجو.