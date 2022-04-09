"الاختيار 3" يعرض تسريبًا مرئيًا لمحمد مرسي بشأن الانتخابات (فييديو)

عرضت الحلقة الثامنة من المسلسل المصري ”الاختبار 3″، يوم أمس السبت، تسريبا مرئيا للرئيس الراحل محمد مرسي يهدد فيه من حدوث اضطرابات ضخمة في مصر وإضرام نيران لن يستطع أحد توقيفها حال تغيير نتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسة، التي أجريت عام 2012.

ويعود تاريخ مقطع الفيديو المسرب، الذي جرت أحداثه داخل مقر المخابرات الحربية، إلى الـ20 من شهر تموز/يوليو من عام 2012، أي قبل إعلان نتيجة جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في مصر بأيام.

وعرض الفيديو لقاءً ثلاثيا بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس جهاز المخابرات الحربية حينها، والرئيس الراحل مرسي، مرشح جماعة الإخوان، الذي خاض جولة الإعادة مع الفريق أحمد شفيق، والمشير الراحل محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري، الذي كان يتوّلى شؤون الحكم في مصر خلال تلك الفترة، ولكن اقتصر ظهور الأخير في الفيديو على الصوت فقط.

وخلال الفيديو تحدث مرسي للمشير طنطاوي بلهجة تهديدية حادة، محذرًا فيها من تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن ذلك سيدخل مصر في اضطرابات سيصعب على الجميع حلها ويعرض البلد لخطر كبير جدا، على حد تعبيره.

وفي بداية الفيديو المسرب تحدث المشير طنطاوي موجهاً حديثه لمرسي قائلاً: ”أنا بتابع السيسي من أيام ما كان مقدم ومش بس يؤتمن على الجيش ده يؤتمن على البلد بحالها، واللي حصل هو المفروض ميكونش موجود عشان يبقى الكلام دا بيني وبينك، بس دا يعني مش ابني“.

ورد مرسي قائلًا: ”أنا عارف العلاقة دي إلى أي مدى أنا عارف الثقة“، ليقول طنطاوي: ”وبعدين على فكرة قربة من الله وإخلاصه لله الحمد لله“، ليرد السيسي: ”يارب أكون كدا“.

وأضاف مرسي أن ”سيادة اللواء عبد الفتاح الشخصية الحقيقية، إحنا نعتبره من الأسس اللي مع حضرتك الدراع الأساسية يعني مش هنقول الدراع اليمين“، ليرد طنطاوي قائلًا: ”دا من زمان أنا حاطط عيني عليه“.

ويتطرق الحوار حول نتيجة جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية حينها، وقال مرسي لطنطاوي: ”النتيجة متتغيرش لأن دي إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة، الموجة اللي موجودة موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسؤولية، لا أتمنى ذلك ولا أوافق عليه، وبقول كدا عشان مش عاوز ترجع تقول من 4 أيام ضيعنا فرصة“.

ليرد المشير بالقول: ”عايزك تاخد بالك لو حصل، وجهةً ما حاولت تضرم النار في البلد هتبقى مصيبة على البلد وعلينا كلنا، خد بالك من دي وخليهم مفيش داعي للحاجات دي“.

ومضى مرسي قائلًا: ”التصرف الموجود والشعور الموجود تلقائي شعبي وليس مخططا له“، ليقاطعه طنطاوي: ”لأ مخطط له“، وطلب مرسي إلغاء قرار حل مجلس الشعب، وقال المشير: ”ليس من سلطتي إلغاء القرار ده قرار محكمة والتنفيذ حاجة والقرار حاجة؟“.

ليرد مرسي: ”استمع إلي“، ليقول طنطاوي له: ”استمعت إليك كتير جدا“، وقال مرسي: ”اقترحت إلغاء قرار حل مجلس الشعب، أو إحالته إلى الفتوى والتشريع لحد ما يقول رأيه، ليرد المشير: ”لو جمعت المجلس وعرضت عليهم محدش هيوافق عليه“.

ويواصل محمد مرسي بالقول: ”إذا استشعر الناس لتغيير النتيجة“، ليقاطعه المشير: ”شعب مين والا قصدك فئة معينة، معظم الشعب بيقول كلام تاني“، ليختتم محمد مرسي قائلًا: ”تغيير النتيجة سيؤدي إلى كثير من الاضطرابات وهناك خطر حقيقي، أنا أرصد الواقع لحضرتك، أنا لك ناصحاً أمين“.

ولا يعتبر التسريب الجديد الوحيد، الذي عرضه المسلسل، منذُ بدء بث سلسلة حلقاته مع بدء أيام شهر رمضان الكريم، إذ تضمنت حلقات سابقة للمسلسل، عدة تسريبات أخرى من لقطات حية لقيادات جماعة الإخوان.

ويأتي المسلسل امتدادا لجزأين سابقين، ويتناول الاحتجاجات الشعبية التي أدت في النهاية إلى تدخل الجيش وعزل الرئيس السابق مرسي وتولي السيسي الرئاسة.

الجزء الثالث من مسلسل ”الاختيار 3“ كتبه السيناريست هاني سرحان، الذي كان أنجز الجزء الثاني أيضًا، وهو من إخراج بيتر ميمي، الذي قدم الجزأين السابقين.