بينهم امرأتان.. ضبط عصابة سودانية تمتهن التسول في مساجد السعودية

أعلنت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس، إلقاء القبض على تشكيل عصابي يتألف من 9 أشخاص من الجنسية السودانية، من بينهم امرأتان.

وجاءت تلك العملية الأمنية بعد ظهور 4 أشخاص، هم سودانيان وباكستانيان، في مقطع فيديو وهم يمتهنون التسول في أحد المساجد بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب بيان للأمن العام، فقد ”قام المقيمَيْن السودانيين بدخول أحد المساجد للتسول، وتواطؤ المقيمَيْن الباكستانيين بتوفير وسيلة النقل لهما ”مركبة أجرة“.

و“تبين من إجراءات الاستدلال وجود مقر لهم في أحد أحياء مدينة الرياض، يأوي 11 مقيما من الجنسية السودانية، بينهم امرأتان، جميعهم مخالفون لنظامي الإقامة والعمل“.

وأوضح البيان أن أفراد العصابة ”امتهنوا التسول، وضبطت بحوزتهم تقارير طبية مزورة ومبلغ 56,348 ريالًا (ما يعادل 15 ألف دولار أمريكي) وعملات أجنبية متنوعة“.

وأكدت شرطة الرياض في بيانها أنه ”جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص“.

ونشر حساب الأمن العام السعودي مقطعاً مصوراً لتسول بعض أفراد العصابة السودانية، ثم محاولة هروبهم بسيارة كانت تنتظرهم، مع جانب من عملية القبض عليهم.

يذكر أن الأمن العام السعودي أكد أن ”كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي نظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، تطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (ما يعادل 26.6 ألف دولار أمريكي)، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا“.

ودعا الأمن العام في بيان له إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

وتتزايد حالات التسول في شهر رمضان في البلدان العربية، خاصة المملكة العربية السعودية، اعتماداً من المتسولين على استعطاف المعتمرين والمصلين، ومحاولة في جمع أكبر مبلغ مالي خلال الشهر الفضيل.

وتحاول السلطات السعودية بكل الوسائل مكافحة هذه الظاهرة من خلال أمن الحرم وشرطة المناطق من أجل متابعة وملاحقة كافة الأفراد والتشكيلات التي تقف خلف ظاهرة التسول لتوفير الأمن والراحة للزوار والمصلين في مختلف أماكن العبادة.