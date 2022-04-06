النائب العام المصري الأسبق يعلق على ظهوره في مسلسل "الاختيار 3" (فيديو)

علق النائب العام المصري الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، على ظهوره ضمن أحداث المسلسل المصري “الاختيار 3″، بعدما وثقت الحلقة الرابعة من المسلسل التي عرضت مساء أمس الثلاثاء، محاولة جماعة الإخوان المسلمين في مصر عزله من منصبه عندما كانت تتولى مقاليد السلطة.

وقال المستشار عبدالمجيد محمود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري أحمد موسى، عبر فضائية ”صدى البلد“ المصرية، إن ”المسلسل ترجم الواقع، ويعد تسجيلًا حقيقًيا لما حدث معي بشكل خاص وللأحداث التي شهدتها مصر عامةً خلال فترة حكم الإخوان“.

وأكد النائب العام الأسبق، أن حلقة يوم الثلاثاء، من ”الاختيار 3“ كشفت طريقة التفكير التي كان يفكر بها أعضاء جماعة الإخوان، مهاجمًا الجماعة بالقول: ”الإخواني آخره يبيع في سوبر ماركت أو يدير ملجأ أيتام وليس يدير بلد“.

وحول ما حدث خلال محاولة عزله، أشاد عبدالمجيد محمود، برجال القضاء المصري الذين تصدوا لمحاولات جماعة الإخوان حينها بعزله، الذي يعتبر تعديا صارخا على استقلال القضاء.

وأكد ما عرضه المسلسل، حول ”الإخوان“ رصد مكالمته مع رجال القضاء، وعلمهم حينها بتمسكه بالمنصب.

وشهدت الحلقة الرابعة من ”الاختيار 3″، رصد العديد من الأزمات في عهد ”إخوان مصر“، ومن بينها أزمة محاولة عزل النائب العام.

وعرضت الحلقة اجتماعا جمع خيرت الشاطر ومحمد بديع، تحدثا فيه عن التهديد بالحرب الأهلية وتلفيق التهمة لفلول النظام السابق، وذلك على إثر أزمة عزل النائب العام الذي رفض قرار عزله، وحاول الرئيس محمد مرسي، الخروج من الموقف بأقل خسائر بأنه قال إنه لم يتدخل لعزل ”محمود“ بل كان سوء تفاهم.

ويأتي المسلسل امتدادا لجزأين سابقين، ويتناول الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مصر والتي أدت في النهاية إلى تدخل الجيش وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة.

والجزء الثالث من مسلسل ”الاختيار 3“ كتبه السيناريست هاني سرحان، الذي كان أنجز الجزء الثاني أيضا، وهو من إخراج بيتر ميمي، الذي قدم الجزأين السابقين.

ويجسد الفنان ياسر جلال، شخصية الرئيس المصري الحالي السيسي، فيما يجسد الفنان صبري فواز دور الرئيس السابق مرسي، فيما يجسد الفنان عبدالعزيز مخيون دور مرشد الإخوان في ذلك الوقت محمد بديع، بينما يجسد الفنان خالد الصاوي شخصية نائب مرشد الإخوان، الشاطر، ويجسد الفنان أحمد بدير، شخصية وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي.

ويشارك في ”الاختيار 3“ كأبطال للعمل كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ومحمد رياض وآخرون.