بعد حضور مليوني لافت.. السعودية تختتم موسم الرياض

اختتمت هيئة الترفيه السعودية، موسم الرياض الترفيهي الطويل، بعد نحو خمسة أشهر من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية التي شارك فيها فنانون ونجوم من مختلف دول العالم واستقطبت ملايين الزوار.

ونشر رئيس الهيئة الحكومية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يمثل نهاية الموسم الترفيهي الصاخب والأطول في العالم، وكتب معلقاً ”هالمرة صدق … لا تجون“، حيث أغلقت مقرات الفعاليات أبوبها بالفعل أمام الزوار.

وانطلق الموسم يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وارتبطت عبارة ”لا تجون“ التي تمثل نوعاً من التحدي باللهجة المحلية، بغالبية فعالياته التي كان آل الشيخ يدعو الجمهور لزيارتها، وتعطي نتيجة معاكسة بالفعل من خلال الإقبال الكبير.

وقارب عدد زوار الموسم 15 مليون زائر، توزعوا على فعاليات مختلفة وموجهة لمختلف شرائح المجتمع السعودي وزوار المملكة الذي سجلوا حضوراً لافتاً بدورهم للموسم فاق الميلون زيارة من دول خليجية وعربية وغربية بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وكندا وروسيا.

ووفقاً لإعلان رسمي، تضمن الموسم الترفيهي أكثر من 7500 فعالية أقيمت في 14 منطقة داخل العاصمة السعودية، وشارك في كثير منها نجوم كرة القدم العالميون، بجانب نجوم الفن والغناء والترفيه.

وتضمنت تلك الفعاليات عشرة معارض عالمية، و350 عرضاً مسرحياً وبطولة ألعاب إلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومعارض ومزادات سيارات عالمية، وحفلات غنائية عالمية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى.

كما شهد الموسم الترفيهي إطلاق الألعاب النارية بشكل كثيف، بجانب بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراة بين برشلونة الإسباني وبوكاجونيور الأرجنتيني، و70 حفلًا غنائيًا عربيًا.

وكانت ”البوليفارد“، أبرز مناطق موسم الرياض، وقد تضمنت تسع مناطق داخلية مخصصة للموسيقى والسينما والمسرح، وبينها منطقة ”بوليفارد رياض سيتي سكوير“، التي استوحت تصميمها من ميدان ”تايم سكوير“ في نيويورك، حيث الشاشات العملاقة والمتاجر والمطاعم والمقاهي العالمية والمحلية ونحو عشرة آلاف موقف سيارات.

وتعهد آل الشيخ، قبيل انطلاق الموسم، بأن تكون أسعار تذاكر الفعاليات تنافسية، وأقل بحوالي 30 إلى 40 % من الدول المجاورة، وأنه من بين 14 منطقة في الموسم ستكون هناك 4 مناطق الدخول إليها بالمجان للمواطنين والمقيمين وزوار موسم الرياض كافة.

وكان المنظمون يصدرون يومياً جدولاً بالفعاليات العديدة الموزعة في عدة أماكن في الرياض، ليتسنى للراغبين اختيار أي منها والتوجه نحو المكان الذي يزدحم بالزوار يومياً، بينما يتم تأجيل الفعاليات المكشوفة في الظروف الجوية غير المناسبة.

ويعد موسم الرياض حدثاً رئيسياً في خطط المملكة للتحول إلى وجهة سياحية وترفيهية عالمية، وجلب عوائد مالية كبيرة للاقتصاد في إطار توجه لتنويع مصادر الدخل، حيث يتوقع القائمون على الموسم أن تتجاوز إيراداته 6 مليارات ريال، وهي التي حققتها النسخة الماضية بين عامي 2019 و2020، قبل أن يتوقف الموسم بسبب جائحة كورونا.

ويقام موسم الرياض في فترة يكون فيها مناخ العاصمة معتدلاً، ويصادف الأشهر الثلاثة الأخيرة والأولى من كل عام، على عكس أشهر الصيف الحارة.