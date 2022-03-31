وفاة رجل الأعمال والدبلوماسي الإماراتي عيسى صالح القرق

نعى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، يوم الخميس، المصرفي الإماراتي ورجل الأعمال البارز عيسى صالح القرق، الذي توفي بعد مسيرة حافلة من العطاء، مقدما التعازي لأسرته ومحبيه.

وقال الشيخ محمد بن راشد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“: ”تعازينا لأسرة عيسى صالح القرق وتعازينا لمجتمع دبي ومجتمع الإمارات بوفاته.. أول مصرفي إماراتي .. وأحد وجوه الدبلوماسية الإماراتية.. وأحد أهم رجال اقتصادنا الوطني.. وأحد أصحاب الجمعيات الخيرية والإنسانية بالدولة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وأسس رجل الأعمال الراحل “مجموعة عيسى صالح القرق”، وشغل منصب رئيس مجلس إدارتها بين عامي 1960 و 2022، كما أطلق “مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية”.

التحق القرق بالحقل الدبلوماسي الإماراتي وتقلد العديد من المناصب، منها منصب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، والمترجم الرسمي للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وسفير غير مقيم في جمهورية أيرلندا.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة كل من القرق فورسورك، والشركة العربية للمتفجرات ومجموعة القرق يونيليفر، وكان عضوًا في مجلس إدارة مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في المملكة المتحدة، وعضوًا في مجلس إدارة شركة سيمنز، وكان نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني، وعضوًا في مجلس إدارة بنك الإمارات الدولي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك إنفستكورب في البحرين.

حصل على وسام الفارس من بريطانيا عام 1991، وجائزة رجل الأعمال الخليجي عام 1991.

توفي رجل الأعمال البارز بعد مسيرة حافلة بالعطاء قدم فيها إسهامات عدة، فيما وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

وانتشر خبر وفاة رجل الأعمال عيسى صالح القرق بشكل كبير، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونعاه جمع كبير من مستخدمي هذه المنصات، ممن دعوا الله له بالرحمة والمغفرة لما قدمه في حياته من إنجازات وإسهامات بارزة في مجالات عدة.