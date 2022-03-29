تزامنا مع حملة رسمية مشجعة.. أديبة عُمانية تقرر التبرع بأعضائها عقب الوفاة

كشفت الشاعرة والروائية العمانية المعروفة بدرية البدري، عن اتخاذها قرارا بالتبرع بأعضائها عقب الوفاة، في خطوة سبق وأن أقدم عليها غيرها من العمانيين في البلد التي يحث فيه أصحاب القرار على أهمية وضرورة التبرع بالأعضاء عقب الوفاة.

وقالت الشاعرة بدرية البدري في تغريدة نشرتها عبر حسابها في ”تويتر“: ”التبرع بالأعضاء بعد الموت يعني أن تعيش العمر مرتين وربما ثلاثا وأكثر“.

التبرع بالأعضاء بعد الموت يعني أن تعيش العمر مرتين وربما ثلاثا وأكثر،وقد أعلنت سابقا عن رغبتي بالتبرع بأعضائي بعد الوفاة، وتواصلت مع المعنيين، كما أبلغت عائلتي بذلك.

فهل تم فتح باب التسجيل؛ لأني أُبلغت حينها أن رابط التسجيل لم يعتمد بعد.@OmaniMOH https://t.co/cjtk3iP4Nm — بدرية البدري (@Badriya_albadri) March 29, 2022

وأضافت الشاعرة الحائزة على عدة جوائز محلية وخليجية في مجال الشعر والرواية: ”قد أعلنت سابقا عن رغبتي بالتبرع بأعضائي بعد الوفاة، وتواصلت مع المعنيين، كما أبلغت عائلتي بذلك“.

وتساءلت الشاعرة في ختام تدوينتها التي وجهتها لوزارة الصحة، إن كان باب التسجيل قد تم فتحه للراغبين بالتبرع أم بعد.

وذكرت الشاعرة بدرية البدري في رسالة خاصة لـ ”إرم نيوز“ عبر تطبيق ”الواتساب“، ”أن قرارها هذا اتخذته من دافع إنساني لوجود كثير من الأشخاص الذين تتوقف حياتهم على التبرع من آخرين“.

وأكدت الشاعرة التي توجت في خريف 2021 بالمركز الأول في جائزة ”كتارا لشاعر الرسول“ في قطر، وهي أول امرأة تفوز بهذه الجائزة، ”أن لديها الرغبة بالتبرع بما تستطيع به من أعضائها أثناء حياتها، إلا أن قلق عائلتها وتقديرها لهم منعها من اتخاذ هذا القرار، واكتفت بعزمها التبرع عقب الوفاة“.

وجاء إعلان الشاعرة بالتزامن مع تصريحات وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي بشأن أهمية غرس ثقافة التبرع بالأعضاء بين أفراد المجتمع، والتي جاءت على خلفية رعايته لتدشين المستشفى السلطاني تطبيق إلكتروني تثقيفي لزراعة الأعضاء، والذي حمل اسم ”عطاؤك حياة 8“.

وذكر وزير الصحة في تصريحاته التي نقلتها صحف محلية ”بأن التطبيق الإلكتروني التثقيفي لزراعة الأعضاء يعد الأول من نوعه ليس فقط في السلطنة، وإنما على مستوى العالم العربي، ويسهم في تصحيح الكثير من الأخطاء والشائعات فيما يتعلق بزراعة الأعضاء“.

وذكرت وزارة الصحة عبر موقعها الالكتروني ”أن تدشين هذا التطبيق، قبل يومين، جاء امتداداً للحملة السابقة التي أطلقتها الوزارة لتوعية المجتمع، وحثّه على التبرع بالأعضاء، والتي أثمرت عن زيادة أعداد المسجلين في تطبيق وزارة الصحة (شفاء) للتبرّع بالأعضاء بعد الوفاة منذ تدشينه في ديسمبر 2021“.

واحتفلت سلطنة عُمان في الـ 19 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، للمرة الأولى، باليوم العُماني للتبرع بالأعضاء، وهو تاريخ إجراء أول عملية نقل أعضاء في السلطنة والذي تم العام 1988.