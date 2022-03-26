محمد الدعيع يشتم متابعًا له انتقده بسبب نوال الكويتية

شتم محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ بسبب انتقاده لفيديو ظهر خلاله ”الدعيع“ وهو يضع يده على كتف الفنانة نوال الكويتية، وذلك بعد حفل الأخيرة، أمس الجمعة، في ختام فعاليات موسم الرياض في السعودية.

وظهر ”الدعيع“ في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ وهو يجلس بجانب نوال الكويتية، قائلًا: ”هذا الفنانة إللي قلتلك عنها، هذه إللي أحبها، وأموت فيها“، لترد نوال الكويتية عليه، قائلة: ”يا حياتي.. أهم شيء أن يكون راضيًا“، في إشارة منها للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

وانتقد متابعو محمد الدعيع ظهوره بهذا الشكل مع الفنانة نوال الكويتية، كونها ليست من محارمه كي يحتضنها هكذا، ومن بين التعليقات جاء تعليق أحدهم: ”أعوذ بالله، منظر مقزز، ومقشعر للبدن، كيف ترضى تحضن واحدة بالشكل ده وأنت غير محرم لها!، يارب ثبت علينا العقل والدين“.

ورد محمد الدعيع على هذا التعليق، قائلًا: ”أحسن من وجهك يا مقرف“.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التعليق الذي سبَّ خلاله ”الدعيع“ متابعه، موجهين سيلًا من الانتقادات لحارس مرمى المنتحب السعودي الأسبق.

وأحيت الفنانة نوال الكويتية، أمس الجمعة 25 آذار/ مارس، حفلًا غنائيًا في ختام موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، ونالت العديد من الإشادات من الجمهور.

وتعرض ”الدعيع“، في يناير الماضي، لانتقادات من جمهور الهلال السعودي بسبب توجيه الدعم لعبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، بعد تعاقد مسؤولي ”الزعيم“، مع محمد العويس، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الأهلي.

ونشر ”الدعيع“ صورة للمعيوف عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، وذيلها بتعليق: ”أنت الأفضل يا بطل“، وهو ما رآه البعض من جمهور الهلال أنه تعليق ليس في وقته أو غير مناسب، وسيخلق المشكلات بين الحارسين.

ولكن ”الدعيع“ عاد بعد ذلك للترحيب بالعويس، وكتب عبر حسابه على تويتر: ”أهلًا بالكابتن محمد العويس في معقل الزعماء، وبإذن الله ستشكل مع زميلك عبدالله المعيوف مصدر اطمئنان لمركز الحراسة، وكل الشكر لمهندس الصفقات الأمير الوليد بن طلال، ولرئيس النادي فهد بن نافل على إنهاء الصفقات، وسد الاحتياجات بخامات مميزة تدعم مشوار الزعيم في البطولات المقبلة“.