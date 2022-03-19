فلكيًا.. شهر رمضان 30 يومًا وهذا موعده

أجمعت عدة مراصد فلكية عربية على أن بداية شهر رمضان الفضيل لعام 2022 ستكون يوم الثاني من أبريل/ نيسان المقبل، مشيرة إلى أن أيام الشهر الفضيل لهذا العام ستتم 30 يوما.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، إن شهر رمضان الفضيل يبدأ فلكيا يوم السبت الموافق 2 أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف الجروان، أن يوم الخميس 2 مايو/أيار 2022 سيكون أول شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد، وبهذا من المتوقع أن يتمم شهر رمضان 1443 هـ 30 يوماً.

وذكر الجروان أنه في أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون وقت بدء الصوم في العاصمة أبوظبي مع آذان الفجر الساعة 04:56 صباحا والإفطار/ الغروب الساعة 06:42 مساء وعدد ساعات الصوم يبلغ 13:46 ساعة.

ولفت الجروان إلى أنه في آخر شهر رمضان يكون بدء الصوم و الفجر الساعة 04:26 صباحا والإفطار ( الغروب) الساعة 06:55 مساء وعدد ساعات الصوم 14:28 ساعة.

وكذلك أشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الدكتور جاد القاضي، إلى إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، فإن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 06:25 صباحاً بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل/نيسان من العام الميلادي 2022 (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فيما يبقى الهلال الجديد ”هلال شهر رمضان“ في سماء عدة مناطق أخرى بمصر لمدد تتراوح بين 17 و18 دقيقة.

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد ”هلال شهر رمضان“ بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 10 و25 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443 فلكياً يوم السبت الموافق الثاني من أبريل/نيسان من العام الميلادي 2022.

واتفق رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية في السعودية، الدكتور خالد الزعاق، مع ما قاله القاضي، حيث قال في تغريدة على تويتر إن ”يوم السبت 2 إبريل سيكون غرة رمضان وعدته 30 يوما، ليكون يوم الاثنين 2 مايو/أيار أول أيام عيد الفطر السعيد“ بحسب ما أوردته قناة العربية.

وأضاف أن ”العامة يسمّون شهر رمضان بالقصير لسرعة مرور أيامه حسّيا ويسمّون شهر شوال بالطويل“.

كما قال في مقطع فيديو مرفق بالتغريدة ”إن رمضان يقع بين أقصر وأطول شهور السنة إحساسا، بين شهر شعبان، والذي يسمّونه بالقصير نظرا لشوق الناس لرمضان، وشهر شوال الطويل لأننا نفارق رمضان الغالي على قلوب المسلمين“.