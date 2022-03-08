"حزمة أوكرانيا".. مبادرة جديدة لدعم ضحايا الحرب بـ"الألعاب الذكية"

تبنى المئات من المبدعين في مجال البرمجة ومطوري الكمبيوتر وتقنياته من مختلف البلدان، مبادرة جديدة لتقديم أفضل أعمالهم المبتكرة كهدية شبه مجانية لصالح مجموعة خيرية تعمل على رعاية ضحايا الحرب، وخاصة في أوكرانيا.

ودعا القائمون على المبادرة الراغبين في الانضمام إليها وتمويلها، إلى شراء المنتجات الإلكترونية الذكية المطروحة من خلالها، وغالبيتها ألعاب كمبيوتر، بمبالغ لن تتعدى عشرة دولارات، حسب تقرير لمجلة ”دير شبيغل“ الألمانية نشِر، اليوم الثلاثاء.

وبحسب المجلة الألمانية، يمكن تنزيل العديد من الألعاب المبتكرة المطروحة ضمن المبادرة بكل سهولة ودون أي تعقيدات.

وانضم أكثر من 700 مبتكر للألعاب المستقلة ووسائل الإعلام الأخرى لجمع التبرعات لمنظمات الإغاثة العاملة في حرب أوكرانيا. وقد تم تنسيق ما يسمى بمبادرة ”حزمة أوكرانيا“ من قبل الاستوديو الأمريكي Necrosoft Games.

ونشِرت المبادرة الجديدة على نطاق واسع عبر بوابة itch.io مساء يوم الاثنين، وهي تحتوي على العديد من ألعاب الكمبيوتر، وكذلك أيضًا ألعاب طاولة، فضلًا عن الكتب الإلكترونية، والرسوم الهزلية الرقمية.

وتشمل العناوين الأكثر شهرة في الحزمة ألعابًا مثل Celeste و 2064: Read Only Memories و Curious Expedition و TowerFall Ascension.

كما أن كثافة الأفكار المطروحة كبيرة وعالية الجودة، فمنها ألعاب تعتمد على مطلق النار ”Superhot“، إذ لا يتقدم الوقت وأسلوب اللعب إلا عندما يتفاعل اللعب بالحركة الجسدية، وأيضًا هناك لعبة الألغاز ”Baba is you“، التي يمكن من خلالها تغيير قواعد اللعبة حسب رغبة اللاعبين.

ومع ”Long Gone Days“ و ”Bury me، my love“ ، فإن الحزمة تحتوي أيضًا على ألعاب مخصصة لموضوعات، مثل: الحرب، والطيران.

ويمكن لأي شخص يرغب في دفع ما لا يقل عن عشرة دولارات مقابل الحصول على أي لعبة ومن ثم المشاركة في المبادرة الخيرية، عبر PayPal أو من خلال بطاقة الائتمان بحلول الـ17 من مارس، إذ يمكنه تنزيل كل ما يرغب من الحزمة الضخمة.

وتقول ”شبيغل“ إنه سيتم التبرع بكل عائد الشراء، بعد خصم رسوم السداد، إلى العاملين في مجال الإغاثة في حالات الكوارث التابع للهيئة الطبية الدولية ومنظمة أصوات الأطفال الأوكرانية، ومقرها منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

ونقلت المجلة الألمانية عن صفحة itch.io الخاصة بالحزمة ”بصفتنا مطوري ألعاب، نريد إنشاء عوالم جديدة، وليس تدمير ما لدينا“.

وتابعت الصفحة ”نحن نقف إلى جانب الأوكرانيين وجميع الناس في العالم الذين يكرهون الحرب“، داعية ”أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف أكبر بدفع أكثر من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب للمشاركة في المبادرة (أقل من 10 دولارات).

وحتى الآن، بلغ متوسط ما أنفقه مشترو الحزمة نحو 15 دولارًا. وقد تم بيع مشتريات بالفعل حتى الآن بأكثر من 450.000 دولار.

وكانت حملة مماثلة على itch.io، طرحت تحت عنوان حزمة ألعاب ”Bundle for Racial Justice and Equality“ ، والتي كانت متاحة لبعض الوقت في صيف عام 2020، بلغ مجموعها أكثر من ثمانية ملايين دولار في ذلك الوقت. وبالتالي فالتفاؤل كبير أن تثمر المبادرة الجديدة الخاصة بأوكرانيا عن مبلغ أكبر من ذلك بكثير.