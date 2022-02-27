عدد زوار موسم الرياض يتجاوز 12 مليون زائر خلال 4 أشهر

سجل موسم الرياض الترفيهي المستمر منذ أكثر من أربعة أشهر، رقماً جديداً في عدد الزوار، تجاوز الـ 12 مليون زائر من داخل وخارج المملكة، وبينهم سياح غربيون ومن عدة دول أخرى.

وانطلق الموسم يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن المقرر أن يختتم فعالياته الترفيهية الموزعة في العاصمة، بنهاية مارس/آذار المقبل، أي بعد أكثر من خمسة أشهر من انطلاقه، ليكون بذلك واحداً من أطوال المواسم الترفيهية في العالم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن عدد زوار موسم الرياض تجاوز 12 مليون زائر خلال 4 أشهر من بدايات فعالياته المتنوعة. ما يعني أن الرقم مرشح لزيادة كبيرة في نهاية فعالياته.

وزاد عدد الزوار بمقدار مليون زائر تقريباً منذ نحو أسبوعين فقط، عندما كشفت هيئة الترفيه المنظمة للموسم عن تجاوز عدد الزوار 11 مليوناً.

ويتصدر سكان العاصمة زوار فعاليات الموسم، ثم الزوار من باقي مناطق المملكة، فيما تجاوز عدد الحضور الأجنبي من خارج المملكة، مليون زائر، ينتمون لدول خليجية وعربية وغربية بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وكندا وروسيا.

ويشارك في فعاليات الموسم أشهر نجوم كرة القدم في العالم، بجانب نجوم الفن والغناء والترفيه.

كما يتضمن الموسم الترفيهي أكثر من 7500 فعالية تقام في 14 منطقة داخل العاصمة السعودية.

وتتضمن تلك الفعاليات عشرة معارض عالمية، و350 عرضاً مسرحياً وبطولة ألعاب إلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومعارض ومزادات سيارات عالمية، وحفلات غنائية عالمية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.

وشهد الموسم الترفيهي إطلاق الألعاب النارية بشكل مكثف، بجانب بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين بين برشلونة الإسباني وبوكاجونيور الأرجنتيني، و70 حفلًا غنائيًا عربيًا.

وتعهد رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، قبيل انطلاق الموسم، بأن تكون أسعار تذاكر الفعاليات تنافسية، وأقل بحوالي 30 إلى 40 % من الدول المجاورة، وأنه من بين 14 منطقة في الموسم ستكون هناك 4 مناطق الدخول إليها بالمجان لكافة المواطنين والمقيمين وزوار موسم الرياض.

ويعد موسم الرياض حدثاً رئيسياً في خطط المملكة للتحول إلى وجهة سياحية وترفيهية عالمية، وجلب عوائد مالية كبيرة للاقتصاد في إطار توجه لتنويع مصادر الدخل، حيث يتوقع القائمون على الموسم أن تتجاوز إيراداته 6 مليارات ريال التي حققتها النسخة الماضية.

ويصدر المنظمون يومياً جدولاً بالفعاليات العديدة الموزعة في عدة أماكن في الرياض، ليتسنى للراغبين اختيار أي منها والتوجه نحو المكان الذي يزدحم بالزوار يومياً، بينما يتم تأجيل الفعاليات المكشوفة في الظروف الجوية غير المناسبة.

ويقام موسم الرياض في فترة يكون فيها مناخ العاصمة معتدلاً، والذي يصادف الأشهر الثلاثة الأخيرة والأولى من كل عام، على عكس أشهر الصيف الحارة والجافة في المدينة القابعة وسط الصحراء.