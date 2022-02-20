مناشدات واسعة لنقل المنشد الكويتي "شبل يام" إلى السعودية للعلاج

ناشدت عائلة المنشد الكويتي، حسين العجمي، الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم ”شبل يام“، الجهات المسؤولة في البلاد، تسهيل عملية نقل ابنهم إلى السعودية لتلقي العلاج بأسرع وقت بسبب ”وضعه الصحي الحرج“.

وتداول النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا من حساب المنشد العجمي، في ”سناب شات“، حيث قال المتحدث إنه شقيق ”شبل يام“، الذي ”ما يزال في غيبوبة إثر الحادث الذي تعرض له قبل أيام، وحالته حرجة“.

وأشار شقيق العجمي إلى ”حاجة شبل يام لأمر إخلاء إلى السعودية بأسرع وقت للعلاج“، مطالبا النشطاء بدعم هذا المطلب عبر حساباتهم على موقع تويتر.

في هذا المشهد الذي وصلني من والد الشاب حسين العجمي .

شقيقه يتحدث عن الوضع الصحي لإخيه . ويصفه بالحرج جداً ويأمل مساعدتهم في نقله . لإحد المستشفيات بالسعودية

#شبل_يام #شبل_يام_محتاج_امر_أخلا pic.twitter.com/FYi9AgNDEk — عوض آل عاطف (@awadalyaami) February 19, 2022

وتفاعلا مع المناشدة، أطلق النشطاء في ”تويتر“ وسم (#شبل_يام_محتاج_أمر_إخلاء)، مطالبين وزير الصحة الكويتي خالد السعيد، بسرعة التدخل وتسهيل أمر ”نقل المنشد إلى السعودية“ جراء معاناته من وضع صحي حرج، لم تتضح تفاصيله بدقة.

وناشد الناشط محمد العجمي، الذي حرص على نقل تفاصيل حالة المنشد شبل يام منذ بدايتها، وزير الصحة ”التدخل السريع“.

وقال الناشط في سلسلة تغريدات: ”الولد حسين حمد العجمي، الملقب بشبل يام، حالته حرجه جدا، وشبه مستعصية، والجميع أجمع وبموافقة عائلته يريدون إخلاءه للسعودية. أرى بحسب وجهة نظري أن حالة إنسانية لمواطن طفل يجب أن تأخذ جد!؟ … تواصل معي لأخذ معلوماتهم!“.

وأشار إلى أن صحة المنشد حسين تتراجع، قائلا: ”يجب على الجميع أن يعلم أن حسين من مواليد 2004 ما يعني أنه طفل، وحالته الصحية كل مالها تسوء، حسين الضربة التي برأسه خطيرة جدا وتحتاج تدخل وعمل له إخلاء لأفضل مستشفى يمكنه إنقاذه، أرجوكم، حسين، محتاج وقفتنا لا يمكن أن نجعله يصارع الإصابة بدون أي تدخل“.

وسبق أن كشف الناشط العجمي، أن ”المنشد شبل يام، يعاني في الأصل من السرطان، وسبق أن توجه إلى لندن في 2019 برفقة عائلته للعلاج“.

وأكد أنه ”يعاني في الأصل من مشاكل في الجهاز الهضمي ولا يمتلك معدة“.

وتعرض المنشد العجمي، قبل أيام قليلة، لحادث سير، وذلك أثناء توجهه من السعودية إلى الكويت، ليدخل على إثره قسم العناية المركزة في مستشفى ”العدان“.

وتضاربت الأنباء المتداولة بشأن الوضع الصحي للمنشد حسين، بين من ذكر أنه توفي دماغيا، وبين من نفى ذلك، وسط قلة المعلومات عن حقيقة وضع الشاب الصغير الذي يبدو أنه ما زال في مرحلة الخطر.