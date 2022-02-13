عقب زيارة الخصاونة لإربد.. "منسف" بسيارة نائب يثير الجدل في الأردن (فيديو)

أثار مقطع فيديو يظهر شخصا يرتدي لباس نادل مطعم، يضع سدر منسف داخل سيارة نائب أردني، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى محافظة إربد، جدلا كبيرا لدّى الشارع الأردني، ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت الزيارة احتجاجا من النواب؛ بعد أن منعهم محافظ إربد رضوان العتوم، من حضور اجتماع للمكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية.

وانسحب كل من النائب فواز الزعبي، ومحمد الشوحة، وخالد الشلول، ومحمد جرادات، من أمام مبنى مديرية ثقافة إربد؛ احتجاجا على منعهم من حضور الاجتماع، حيث أبدوا امتعاضهم مما حصل.

إلا أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة خرج عقب الاجتماع وعمل على ”مصالحة“ النواب، بالقبلات والأحضان، كما دعاهم لتناول وجبة الغداء برفقته.

انتشرت مقاطع فيديو بشكل لافت وكبير على المواقع الإخبارية المحلية، ومنصات التواصل الاجتماعي لزيارة رئيس الحكومة الخصاونة برفقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، إلى محافظة إربد شمال المملكة، التي تخللتها إقامة وليمة غداء لعدد من مسؤولي ونواب المنطقة.

وأعاد الناشط والصحفي أحمد التميمي نشر الفيديو عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، وعلّق عليه قائلًا: ”تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يُظهر قيام موظف مطعم بوضع ”سدر منسف“ في سيارة نائب“.

وقال نشطاء “ إن المشهد تم تصويره أثناء زيارة رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى مدينة إربد اليوم (السبت)“، مبينًا أن الزيارة تخلتلها وليمة أقامها الخصاونة لعدد من النواب والمسؤولين.

توضيح

ونقلت صفحة ”أخبار الصريح“ على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، توضيحا عن النائب فواز الزعبي، الذي أشار نشطاء إلى أن السيارة، التي ظهرت في الفيديو المصور تعود له.

وقال النائب الأردني، بحسب صفحة ”أخبار الصريح“، إنه قام بشراء المنسف ووضعه بسيارته لصديق له في عمّان.

وأضاف النائب الزعبي، أنه ليس بحاجة ليقوم بأخذ منسف من لقاء رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزراء في إربد.

كما أكد النائب الزعبي، وفقا لما نشرت ذات الصفحة، أنه ”قام بجمع أمواله من تعبه ووقته وجهده“، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وشارك ناشط يُدعى مصطفى خريسات نشر الفيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ وعلّق عليه ساخرًا: ”يمكن ماخذه لعائلة مستورة…..“.