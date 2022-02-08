صور بوتين على 300 رزمة حشيش تم ضبطها في ليبيا

أعلنت السلطات الليبية الإثنين أنّها ضبطت في شمال شرق البلاد أكثر من 300 رزمة من الحشيشة وقد أُلصقت على كلّ منها صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مسؤول في جهاز مكافحة المخدّرات والمؤثرات العقلية لوكالة فرانس برس إنّه ”تمّ اكتشاف 323 رزمة، تزن الواحدة 250 غراماً“، مشيراً إلى أنّ هذه المخدّرات عثر عليها في بلدة المرج السبت.

وتناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لرزم من الحشيش وقد رصّت فوق بعضها البعض، وعلى كلّ منها صورة للرئيس الروسي مرتدياً بزة رسمية سوداء.

ولم يحدّد المسؤول مصدر المخدّرات المضبوطة، كما لم يتمكّن من تفسير سبب وجود صورة للرئيس الروسي على هذه الرزم.

وارتفع الاتجار بالمخدرات والكحول المغشوشة بشكل كبير في ليبيا في السنوات الأخيرة، بخاصة في ظل غياب الإحكام الأمني على المنافذ بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

والحشيش هو أحد أكثر الأصناف المخدّرة التي تضبط في ليبيا.

والأحد الماضي، فوجئت مجموعات من الصيادين في شرق ليبيا، بأمواج البحر، وهي تقذف إليهم كميات ضخمة من مادة الحشيش.

وهذه الحالة تتكرر عدة مرات في الأسبوع الواحد على طول شريط ساحلي يصل لـ“200 كلم“ من غرب بنغازي إلى غاية بلدة الوكرة المحاية لسهول الجبل الأخضر.

وبحسب تقارير محية، فقد وصلت كميات الحشيشي التي تم ضبطها بعد أن قذفتها أمواج البحر إلى أكثر من 100كغم من الحشيش في الأيام السبعة الماضية.

ومن المتعارف عليه نشاط عمليات تهريب الحشيشي عبر الأراضي الليبية برا من لا سيما عبر حدود البلاد الجنوبية، لكن قذف اكواج البحر لكميات من مخدر الحشيشي يثير التساؤلات حول إن كانت هذه المخدرات مهربة من ليبيا إلى الدول الأوروبية عبر البحر أم العكس.

لكن مختصون يؤكدون أن كميات الحشيش التي عادة ما تقذفها أمواج البحر نحو الشواطئ الليبية، تؤكد أن مصدرها كان الأراضي الليبية، إذ لا تتناسب هذه الكميات الكبيرة مع الكثافة السكانية وعدد المدمنين في البلاد التي لا يتجاوز عدد سكانها 7 ملايين نسمة، ما يثير مخاوف من أن ليبيا تحولت إلى ممر دولي لتهريب المخدرات بسبب الانفلات الأمني الناجم عن التوترات التي تشهدها البلاد.