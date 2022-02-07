سعودية تخلع زوجها وهو في غيبوبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي يروي قصته المثيرة بعد تعرضه لحادث ودخوله في غيبوبة لمدة ستة أشهر، ليتفاجأ بعدها بأن زوجته التي ترك الوظيفة من أجلها قد خلعته.

وبين المواطن خلال اتصاله ببرنامج “بعد المنتصف” على إذاعة ”MBCFM“، أنه تعرض لحادث مروري دخل على إثره في غيبوبة لمدة ستة أشهر، وبعد شهرين قدمت زوجته إلى المحكمة طلب خلع من أجل الانفصال، وبررت أنه متوفى دماغيا.

وأضاف المواطن: أنه استفاق من الغيبوبة بعد ستة أشهر، وتفاجأ أنها انفصلت عنه وتزوجت من شخص آخر، مبينًا أنه دخل في صدمة نفسية قوية بسبب ذلك.

تنازل عن وظيفته من أجلها فخلعته وهو في غيبوبة..

هدوء: افقت من الغيبوبة بعد ستة أشهر ولم أجد زوجتي واكتشفت أنها خلعتني#بعد_المنتصف @Yshamrani#MBCFM pic.twitter.com/p9Rlws6WZF — #MBCFM (@mbc_fm) February 6, 2022

وكانت قصة المواطن أثارت العديد من ردود الأفعال فغرد The Single Man المُـسْتَهَام عبر حسابه على ”تويتر“، “ النساء مخلوقات لاختيار الرجل الأفضل. إذا اعتقدت أو كنت تعتقد أن امرأة ستحبك حبا حقيقيا لذاتك أو تضحي من أجلك أو تقف معك في مصيبتك فأنت واهم“.

وشكك أمجد الأصيل في رواية المواطن وقال “ كيف القاضي يحكم لها بالخلع دون حضور الزوج !! اشك في ذا السالفة انها كيس“، وغرد عبدالله “ بالبدايه يقول انتقلت انا وياها نعيش في مدينه ثانية، وثم بعدها يوم سأله المذيع أن زوجتك معك في الحادث قال لا أنا رايح لها اجازه !!!! مو على أساس انكم عايشين سواء !! يمكن البرنامج متفقين مع المتصل على تلفيق هالقصة لجذب متابعين للبرنامج ؟؟ جائز“.

وغرد عيد ال مستور معلقا على رواية المواطن “ والله المجتمع النسائي في هذ العصر لديه فهم خاطئ عن الحياه إلا من رحم ربي لذلك ما كنا نسمع الخلع في السابق إلا في هذه السنين ولكن لا غرابة من هذه وأشكالها مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( إنهن يكفرن العشير ) في الحديث الطويل وللأسف أصبح موضة ويعملون احتفال مثل حفل الزواج“.

وقدم عبد العزيز الزهراني كلمات المواساة للمواطن، قائلا “ صدقني هى لم تكن تحترمك وقد يكون هناك طرف ثالث في الموضوع فالسيدة المتزوجة والتى تتخلى عن زوجها وأولادها وبيتها بكل بساطة داعسة على كل قيم العشرة والحياه تحت قدمها هذي لبت نداء قلبها فأنت لم تفيق من غيبوبة الحادث ولكن فقت أيضا من غيبوبة حياتك الزوجية فحمدا لله على سلامتك“.