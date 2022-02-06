سوريا.. الممثل عبد الحكيم قطيفان يقود مبادرة لتحرير قريبه الطفل المختطف فواز

أعلن الممثل السوري المعارض عبد الحكيم قطيفان أن عائلته (قطيفان) قررت جمع نحو 140 ألف دولار لتقديمها فدية لخاطفي الطفل السوري فواز قطيفان.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الفنان قطيفان على صفحته في ”فيسبوك“، بعد حادثة اختطاف قريبه الطفل فواز قطيفان والذي يطلب الخاطفون نظير إطلاق سراحه فدية قدرها 500 مليون ليرة (نحو 140 ألف دولار).

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كان الطفل السوري فواز قطيفان خُطِف في درعا قبل نحو ثلاثة أشهر.



وقال الممثل المعارض للنظام السوري إن ”هذه المحنة التي تعرضت لها عائلة قطيفان أثبتت نخوة وشهامة وكرم وعطاء السوريين، ووقوفهم بجانب بعضهم بعضا عند الأزمات“.

أضاف أنه ”لم يطلب من أي شخص أو هيئة أو جمعية إنسانية القيام بجمع التبرعات وتأمين المبلغ اللازم للفدية، وخلال الساعات المقبلة سيتم حل الموضوع والإفراج عن الطفل فواز“.

وتمنى ”ألا يكون حادث الطفل المخطوف ذريعة للبعض للقيام بجمع التبرعات التي لا يعرف إلى أين ستذهب أو إلى يد مَن ستصل، خاصة أنه لم يطلب من أي هيئة أو جمعية أو شخص القيام بذلك، وفي حال وجد هذا الشخص فيرجو منه ألّا يستعجل ويتصرف بالمال حتى لا يقع فريسة للمحتالين أو الخاطفين“.

أعرب الممثل المعارض عبدالحكيم قطيفان عن امتنانه الكبير وشكره الجزيل ”لجميع الذين وقفوا بجانبه وتضامنوا معه وقدموا المساعدة المادية والمعنوية في هذا الموقف المؤلم“، متمنيا السلامة للطفل البريء ولكل السوريين ولا سيما في هذه الأوضاع الصعبة“.

ولقيت حادثة اختطاف الطفل قطيفان تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يتعرض للتعذيب والضرب من قبل الخاطفين لإجبار ذويه على دفع مبلغ مالي كبير لقاء إطلاق سراحه.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ”هاشتاغ“ (”#أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان) للمساهمة في تسليط الضوء على قضية الطفل، وبهدف إعادته إلى ذويه.

يذكر أن الممثل السوري المعروف عبد الحكيم القطيفان من الفنانين الذين عارضوا النظام السوري منذ بدء الأزمة السورية، ويعيش في الخارج منذ فترة.