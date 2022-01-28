بعد طلبه حذف منشور.. إيلون ماسك يتعرض لمحاولة ابتزاز من مستخدم "تويتر"

حاول مستخدم شاب في شبكة ”تويتر“ ابتزاز رئيس شركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، عندما طلب منه أغنى شخص في العالم حذف منشور يتعلق بجدول سفر طائرة الملياردير الخاصة بسبب مخاطر أمنية.

وقالت تقارير صحفية أمريكية إن جاك سويني، البالغ من العمر 19 عاما، تلقى رسالة على حسابه في ”تويتر“ من ماسك يطلب منه حذف المنشور، لأنه ”يشكل خطرا أمنيا عليه وعلى أسرته التي تقوم أحيانا باستخدام الطائرة“.

وأشار موقع ”إنتربرانور“ ومواقع إخبارية أخرى أمس الخميس، إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مستخدم آخر أنه سيتوقف عن نشر جدول سفر طائرة ماسك من أجل الحفاظ على سلامته وسلامة أسرته، ما دفع بماسك للرد عليه بشكل إيجابي.

ولفت التقرير بأن سويني الذي يضم حسابه أكثر من 93 ألف متابع، قال إن ”ماسك أرسل له رسالة قال فيها، هل يمكنك إزالة هذا المنشور لأن فيه مخاطر أمنية“، ورد سويني على الملياردير قائلا: ”نعم أستطيع ولكن سيكلفك قليلا“.

وأضاف التقرير: ”تبادل الاثنان رسائل عديدة قبل أن يرد عليه ماسك قائلا: لا أحب أحدا أن يطلق علي النار، لكنه في الوقت نفسه عرض على سويني مبلغ 5000 دولار لحذف المنشور بالكامل، إلا أن سويني كانت لديه أفكار أخرى“.

وبحسبه، رد سويني على ماسك قائلا: ”هل هناك فرصة لزيادة ذلك إلى 50 ألف دولار، إلا أن الملياردير أرسل له قائلا، إنه سيفكر في الأمر، وقال له سويني إن المبلغ سيكون دعمًا كبيرًا له في الكلية وربما سيتيح له شراء سيارة أيضا“.

ولفت التقرير إلى أن سويني أرسل رسالة أخرى لماسك يوم الأربعاء أخبره فيها، أنه يفضل أن ينضم لبرنامج تدريبي في شركة ”تسلا“، وليس تلقي المال.

وأضاف أن ”ماسك لم يرد على الرسالة حتى الآن، وأن طائرته هبطت قبل يوم واحد في أوستن بولاية تكساس“.

وذكر أن ”سويني لا يزال بانتظار رسالة من ماسك، وأنه قد يكون مهتما في الانضمام لبرنامج الفضاء الذي يملكه ماسك“، مضيفا: ”قد يبدو حلما يمكن أن يتحقق“.