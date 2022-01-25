حفل زفاف "أسطوري" لابنة سلطان بروناي.. ارتدت أحد أغلى التيجان في العالم (صور)

تزوجت الأميرة فضيلة، ابنة سلطان بروناي حسن البلقية، من الشاب الكندي أورانج عبدالله الهاشمي، في حفل ”أسطوري“، وذلك يوم الأحد الماضي.

واستمرت طقوس الزواج طوال أسبوع. وأقيم حفل الزفاف في قصر ”استانا نور الإيمان“، وهو مقر الإقامة الرئيسية لسلطان بروناي الحاج جسن البلقية معز الدين.

وبحسب صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، شهد الحفل ارتداء الأميرة فضيلة تاجا نادرا، مرصعا بـ6 من أحجار الزمرد.

وقالت الصحيفة، إن الأميرة فضيلة خريجة ”جامعة كينغستون“ البريطانية، ارتدت ”فستانا تم تزيينه ببعض المجوهرات باهظة الثمن، مع عقد ضخم مرصع بأحجار الزمرد الكبيرة وأقراط متطابقة باهظة الثمن“.

وبشأن التاج النادر، لفتت الصحيفة إلى أنه ”يعود لأم الأميرة فضيلة، الملكة صالحة، وارتدته العديد من بنات العائلة المالكة في سلطنة بروناي، من بينهن جميع بنات الملكة صالحة، الأميرات فضيلة ورشيدة ومجيدة وحفيظة، بالإضافة إلى زوجة شقيقهن الأميرة ربيعة عدوية“.

وأشارت إلى أن هذا التاج ”يعتبر من أغلى التيجان الملكية في العالم“.

وبحسب الحساب المعني بأخبار العائلة المالكة في بروناي، فقد حظي الشاب عبدالله الهاشمي باقترانه من الأميرة فضيلة على لقب ”صاحب السمو الأمير القرين“.

وقبل أسبوع، بدأت مراسم حفل الزفاف، انطلاقا من قاعة ”لابو“ الاحتفالية، وبعدها بيوم ترأس الأمير عبدالملك ممثل السلطان والأمير عبدالمتين، حفل استلام المهر، والخطبة الملكية للأميرة فضيلة وعبدالله نبيل.

كما شهد القصر السلطاني قبل خمسة أيام حفل الحناء للأميرة فضيلة.

وهنأت جانيت ستوفل المتحدثة باسم البعثة الكندية في بروناي، الزوجان، إذ علقت في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“: ”حضرنا حفل زفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة فضيلة وعبد الله نبيل محمود الهاشمي من كندا“.

وشهدت هوية العريس، سجالا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد متابعون أنه يعود في أصوله إلى العراق، بينما رجح آخرون أنه عُماني الأصل، خاصة مع تقديم سفارة سلطنة عمان تهنئتها على الزواج.

وجاءت تهنئة السلطنة، وفق قواعد العرف، رغم أنها ألمحت إلى حضور الأميرة فضيلة سابقا لأمسية ثقافية تابعة لسفارة سلطنة عمان: ”تتقدم السفارة بخالص التهاني للأميرة فضيلة ابنة السلطان حاج حسن البلقيه بمناسبة زفافها. متمنين للأميرة وزوجها عبدالله الهاشمي بحياة زوجية سعيدة وأن ينعم الله عليهما بالذرية الصالحة. جدير بالذكر أن الأميرة فضيلة قد شرفت السفارة برعايتها للأمسية الثقافية العمانية في فبراير عام 2019“.

تتقدم السفارة بخالص التهاني للأميرة فضيلة إبنة السلطان حاج حسن البلقيه بمناسبة زفافها. متمنين للأميرة وزوجها عبدالله الهاشمي بحياة زوجية سعيدة وأن ينعم الله عليهما بالذرية الصالحة. جدير بالذكر أن الأميرة فضيلة قد شرفت السفارة برعايتها للأمسية الثقافية العمانية في فبراير عام ٢٠١٩. pic.twitter.com/da9y9YStdo — سفارة سلطنة عُمان – بروناي (@OmanEmbsyBrunei) January 20, 2022

بينما ذكر أحد الحسابات عبر ”تويتر“ في معلومات لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها، أن عبدالله الهاشمي عراقي الأصل، لكنه عاش طفولته وشبابه في بروناي، حيث كان والده يعمل أستاذا جامعيا في جامعة بروناي، ثم هاجر لاحقا مع والديه إلى كندا، لكنه ارتبط بعلاقة عاطفية مع الأميرة فضيلة، استمرت لبعض الوقت حتى موافقة السلطان على زواجهما.