السعودية.. تعليقات غاضبة بعد تداول فيديو يظهر فأرًا يلهو فوق سيخ شاورما

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصورًا، يظهر فأرًا وهو يقف فوق سيخ شاورما معدة للبيع المباشر للزبائن بمطعم يقع في إحدى مناطق مدينة جدة السعودية.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن ”أمانة مدينة جدة أغلقت مطعمًا في حي البغدادية في جدة، بعد انتشار المقطع الذي جرى تداوله على نحو واسع“.

ويظهر مقطع الفيديو، مخالفة صريحة لأنظمة صحة البيئة، والمحافظة على النظافة.

ونقلت قناة ”العربية“، عن مصادر مطلعة، أن أمانة جدة طبقت أشد العقوبات على المطعم المخالف، وفق لائحة الجزاءات البلدية والمعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ووصف ناشطون سعوديون المقطع المتداول، بأنه ”صادم“، حيث أظهر ”فأرًا كبيرًا“، يعتلي سيخ الشاورما، يسرح ويأكل بهدوء دون أن يقاطعه أحد، أو حتى يلتفت للشخص الذي وثق المقطع من خارج المطعم في جدة.

ووصف ناشطون بأن المشهد صدم عشاق وجبات الشاورما، وأعلن بعضهم مقاطعة هذه الوجبة المفضلة لديهم مدى الحياة بعد مشاهدة الفأر.

وعلّق ناشط بقوله: ”هذا المحل كان شيئًا مختلفًا، والشاورما حقته مرره طعمها للأسف، والله وأُقسم بالله البارحة وقفت عند المحل ونازل آخذ شاورما من عنده، وأنا واقف في الطابور عند الكاشير وصلني المقطع في الواتس طلعت برا للتأكد هل هي نفس لوحة المطعم ولا غيرها وطلعت نفسها، ومشيت وكرهت أبو الشاورما“.

وقال آخر: “ والله، ودون مبالغة، عفت الشاورما، وما أظن أقدر آكلها دون ما أتخيل هذا المنظر، ليتني ماشفته“.

وعلّق ناشط، قائلًا: ”من فضل الله علينا أننا لا نعرف شيئًا من الغيب، والله أنا متأكد أنه في أشياء تحصل وقت تحضير الأكل في المطاعم لو عرفناها ما أكلنا منها حتى تقوم الساعة ”.

وعلّق ناشط على المقطع بقوله: ”أُقسم بالله أنني أطبخ يوميًا وآكل من طبخي النظيف، وأكون مرتاحًا، ليه أروح مطاعم وأخسر صحتي وفلوسي؟ ربي أعطانا الصحة والعافية والأيدي، أقوم أطبخ وأنا مرتاح“.

وتعد ”الشاورما“ من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين لاسيما في السعودية، وهي عبارة عن لحم مشوي بطريقة خاصة بواسطة الحرارة والإشعاع الناتج من مصدر الحرارة، وتباع في مطاعم الوجبات السريعة، ويُقبل عليها العديد من فئات المجتمع، بالرغم من أنها مشبعة بالدهون، وفيها كمية كبيرة من السعرات الحرارية.