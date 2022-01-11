اسكتلندا.. تعطلت بها السيارة فالتهمتها الثعالب

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الثعالب التهمت امرأة اسكتلندية تبلغ من العمر 55 عاما، أثناء تجولها في حقل ناء، خلال الليل؛ بعد تعطل سيارتها.

وقالت صحيفة ”مترو“، إنه تم العثور على المرأة ميتة، وجسدها ممزق؛ نتيجة هجوم الثعالب وحيوانات برية أخرى، خلال تجولها وحيدة طلبا للمساعدة.

وأوضحت الصحيفة أن كلابا بوليسية عثرت على جثة المرأة في بلدة ”إيرشاير“ جنوب غرب اسكتلندا، خلال حملة بحث عن المرأة، بعد تلقي الشرطة بلاغا من ذويها عن فقدانها.

وقالت الصحيفة، نقلا عن وسائل إعلام اسكتلندية، إنه من المعتقد أن جسدها ربما يكون قد أكل جزئيًا من قبل الثعالب وحيوانات برية أخرى في الحقل“.

وذكرت الصحيفة أن المرأة طلبت المساعدة بالهاتف في الساعة 11.20، أواخر الشهر الماضي، عندما تعطلت سيارتها قرب الحقل النائي في منتصف الليل.

وقال مصدر في شرطة مدينة ”إيرشاير: ”يبدو أنها قررت الذهاب داخل الحقول بينما كانت تنتظر، لكنها لم تعد إلى سيارتها أبدًا، وبدلا من الانتظار بالسيارة، نزلت وابتعدت رغم أنها كانت وحيدة، كانت نزهة محفوفة بالمخاطر نظرا لوجود الكثير من الحيوانات البرية في الحقول في تلك المنطقة النائية، من الواضح أنها ماتت هناك وتعرضت لهجوم من الثعالب وحيوانات الغرير التي تتكاثر في تلك المنطقة“.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة في تلك المنطقة فتحت تحقيقا، وأطلقت حملة بحث واسعة النطاق في الحقول والمناطق المجاورة بعد العثور على السيارة المجهولة، مشيرة إلى أن كلابا مدربة للشرطة عثرت على جثة المرأة الممزقة حوالي الساعة الـ 5 مساء اليوم التالي.

وقال مصدر في الشرطة: ”في حوالي الساعة 4.55 مساءً، يوم الأحد، في الـ 19 من الشهر الماضي، عثر الضباط الذين يبحثون عن المرأة المفقودة البالغة من العمر 55 عامًا، على جثة في حقل على بعد حوالي ميل واحد (1,6 كم) من مكان اكتشاف السيارة المجهولة قرب الحقل“.

وأضاف المصدر: ”عثرت كلاب الشرطة على الجثة وهي ممزقة نتيجة قيام الثعالب وحيوانات أخرى بالتهام جزء منها، ولم يتم التعامل مع الوفاة على أنها مريبة، وتم تقديم تقرير بالحادثة إلى المدعي العام“.