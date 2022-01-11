العثور على بقايا "تنين بحر" في بريطانيا عمرها 180 مليون عام

عثر في المملكة المتحدة على بقايا متحجرة ضخمة لإكثيوصور (تنين البحر) عمرها 180 مليون عام، في حدث وصفه الباحثون بأنه أحد أهم الاكتشافات في أوروبا.

واكتشفت هذه العينة في محمية مائية بمقاطعة روتلاند شرق إنجلترا، وهي أكبر وأكمل أحفورة ”إكثيوصورات“ عثر عليها على الإطلاق في المملكة المتحدة، إذ يبلغ طولها ما يقرب من 33 قدما (10 أمتار) وتزن جمجمتها طنا واحدا.

وأشارت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى أن ”الإكثيوصورات“ التي عاشت جنبا إلى جنب مع الديناصورات، تشبه الدلافين في شكل الجسم، إلا أنها انقرضت منذ نحو 90 مليون عام، بعد ظهورها للمرة الأولى منذ 250 مليون عام.

وتم اكتشاف ”الإكثيوصور“ للمرة الأولى في شباط/ فبراير العام الماضي في محمية ”روتلاند ووتر“ الطبيعية من قبل جو ديفيس الذي يدير المحمية الطبيعية.

وقال متحدث باسم المحمية إن ديفيس كان يقوم بعمل روتيني لإعادة تنسيق المناظر الطبيعية، يتضمن تجفيف المياه في البحيرة، عندما اكتشف أجزاء من الفقرات تخرج من الوحل داخل المياه.

وأشار إلى أن ذلك تبعه أعمال تنقيب واسعة النطاق في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر من قبل فريق من علماء الأحافير بقيادة دين لوماكس، خبير الإكثيوصورات والعالم الزائر الحالي في جامعة مانشستر.

وقال لوماكس ”الحجم والاكتمال معا هو ما يجعله استثنائيا حقا“، مضيفا أن الاكتشافات السابقة للإكثيوصورات في المملكة المتحدة ”لم تكن بهذا الحجم والكمال“.

وأشار إلى أنها كانت العينة الكبيرة الأكثر اكتمالا على مستوى العالم، والتي صنفها على أنها بطول 10 أمتار أو أكثر، مضيفا ”لقد كان الأمر مذهلا.. أعني أنك لم تستطع نوعا ما أن تصدق عينيك حقا عندما كنت تنظر إليها أمامك.“

بدوره، قال بول باريت الباحث في قسم علم الأحياء القديمة للفقاريات والأنثروبولوجيا في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، إن إكثيوصور روتلاند كان ”على الأرجح أحد أكبر الزواحف الأحفورية التي تم العثور عليها على الإطلاق، بما في ذلك الديناصورات“.

وتابع ”إنه حقا شيء مثير للإعجاب.. بالتأكيد أنه أحد أكثر اكتشافات الحفريات البحرية إثارة للإعجاب في المملكة المتحدة، والذي يمكنني تذكره على الأقل في آخر 20 إلى 30 عاما أو نحو ذلك.“