مصر.. وفاة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا

أعلِن، اليوم الأحد، عن وفاة المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية في مصر، عن عمر يناهز 71 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وبحسب مقربين من المستشارة الراحلة، فإنه من المقرر أن يشيع جثمانها ظهر اليوم الأحد، إذ تقام صلاة الجنازة والدفن بمسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وكانت الراحلة تهاني الجبالي نقِلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى ”العجوزة“ لتلقي العلاج.

يذكر أن المستشارة تهاني الجبالي ولدت في الـ9 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1950، وتعد من أوائل النساء المصريات اللواتي تولين مهنة القضاء.

عملت الجبالي بمهنة المحاماة لمدة 30 عاما، لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعيينها كقاضية، وتم انتخابها كأول عضوه فى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب فى هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944، بحسب موقع المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

وفي العام 2003 صدر قرار جمهورى بتعيين تهاني الجبالي نائبا لرئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية تصل لهذا المنصب، وظلت فيه حتى عام 2007.

يذكر أن تهاني الجبالي كانت أحد أبرز المعارضين لحكم جماعة الإخوان في مصر، بعد ثورة يناير 2011؛ ما تسبب بعزلها عن منصبها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية؛ إذ أصدر الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي نصا دستوريا قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضوا، ونصا انتقاليا يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالمحكمة الدستورية.