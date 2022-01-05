من هو الداعية السعودي الراحل صالح بن محمد اللحيدان؟

توفي الداعية والقاضي السعودي المعروف، صالح بن محمد اللحيدان، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، عن عمر فاق تسعين عاما، عاصر خلالها كل ملوك السعودية منذ تأسيس الدولة الحديثة، وصاحب أشهر علمائها.

وبعد نحو أسبوعين على تدهور حالته الصحية، ودخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض، فارق اللحيدان الحياة بعد نحو ستة عقود من العمل المتواصل في القضاء والمؤسسة الدينية الرسمية في المملكة.

وعرف السعوديون اللحيدان طوال تلك العقود من خلال ظهوره الدائم في وسائل الإعلام المحلية، حيث قدم دروسا ومحاضرات دينية في التلفزيون والإذاعة الرسمية، كما كان أحد مدرسي الحرم المكي الشريف.

احتل القضاء القسم الأكبر من سيرة حياته العملية، حيث كان صاحب أعلى منصب قضائي في المملكة التي تستنبط أحكامها القضائية من تفسيرات الشريعة الإسلامية، لكنه كان حاضرا وعضوا عند تأسيس هيئة كبار العلماء عام 1971، التي رحل جميع أعضائها منذ سنوات.

الحياة الشخصية

ولد الشيخ اللحيدان في مدينة البكيرية عام 1931، وهو ابن عائلة معروفة في منطقة القصيم التي ينتمي لها كثير من دعاة السعودية، وبرز من عائلته أكثر من داعية.

درس في مدارس المملكة الحكومية قبل أن يلتحق بكلية الشريعة في مدينة الرياض، وحصل على درجة البكالوريوس منها عام 1959، ثم حصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 1969.

المناصب

انخرط الشيخ اللحيدان مبكرا في العمل القضائي والشرعي بعد أن تخرج من كلية الشريعة، إذ عينه المفتي العام للمملكة آنذاك، الشيخ محمد بن إبراهيم، سكرتيرا له في الإفتاء، قبل أن ينقله بعد نحو ثلاث سنوات إلى محكمة الرياض ويصبح رئيسا لها عام 1964، ومن ثم بدأ رحلته الطويلة مع القضاء، إذ بقي الشيخ اللحيدان في منصبه بمحكمة الرياض نحو سبع سنوات، انتقل بعدها إلى الهيئة القضائية العليا التي تحولت فيما بعد إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى جهاز قضائي في البلاد، وتدرج في المناصب إلى أن أصبح رئيسا له منذ عام 1993 وحتى 2009.

بجانب عمله القضائي، عرف اللحيدان كرجل دين وداعية له دروس ومحاضرات وآراء وفتاوى دينية في كثير من القضايا الشرعية بصفته عضوا في هيئة كبار العلماء، أعلى مؤسسة دينية في المملكة.

وارتبط اسمه بفتوى شهيرة عام 2008 دعا فيها لإعدام ملاك قنوات فضائية بعد محاكمتهم ما لم يستجيبوا لمنعهم من بث محتوى عبر قنواتهم، ”يفسد عقائد الناس، كما يتعلق بالسحر وأنواعه، وتمثيليات فيها شركيات ظاهرة وما يتعلق بنشر الخلاعة والمجون وما يتعلق بالمضحكات التي لا تليق برمضان واستهزاء برجالات علم أو رجالات أمر بمعروف ونهي عن المنكر..“، على حد قوله.

عندما توفي الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة، عام 1953، كان الشيخ اللحيدان شابا عشرينيا شهد تولي الملك سعود حكم البلاد خلفا لوالده الراحل، ومن ثم عاصر الملوك فيصل وخالد وفهد وعبدالله، والملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز.

وشأن غالبية كبار الدعاة في المملكة، لدى الشيخ اللحيدان موقع إلكتروني يقدم فيه دروسا ومحاضرات وفتاوى دينية، يتم عرضها أيضا في العديد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الشيخ اللحيدان شغل عضوية رابطة العالم الإسلامي، وهي منظمة إسلامية مقرها مكة المكرمة، وترك خلفه عددا من المؤلفات الدينية.