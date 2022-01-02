"أنتيغوا وبربودا" تستعرض شواطئها الـ 365 في وقت واحد بـ"إكسبو دبي"

لم تشارك دولة أنتيغوا وبربودا في ”إكسبو“ العالمي مِن قبلُ، إذ تُعد مشاركتها في ”إكسبو 2020 دبي“، هي الأولى، وقد استعرضت في جناحها بمنطقة التنقل، ما تتمتع به من إمكانيات وفرص هائلة في مجالي السياحة و الاقتصاد.

البداية من الشاطئ

تتكون أنتيغوا وبربودا من جزيرتين أساسيتين في البحر الكاريبي، وتتمتع بمناخ معتدل طوال العام، وتشتهر بكثرة شواطئها البالغ عددها 365 ذات الرمال الوردية والبيضاء، والتي تتمتع بمحميات طبيعية مليئة بالطيور.

وتحتاج هذه الشواطئ إلى عام بأكمله، لزيارة كل شاطئ ليوم واحد.

ووضعت الدولة الكاريبية والتي تعتمد على السياحة الترفيهية والبحرية شعار ”الشواطئ مجرد البداية“ عنوانا لجناحها في إكسبو دبي، ومنحت الزائرين فرصة التعرف على هذه الشواطئ في وقت واحد، من خلال عرض قصص مصورة، مستعرضة ظروف الإبحار والرياضات المائية في هذه الأماكن، مثل: الغوص الحر، وصيد الأسماك بالرماح.

رمال باربودا الزهرية

أحضرَ فريق تنظيم الجناح، رمالا زهرية من شاطئ باربودا إلى ”إكسبو دبي“.

وعن سبب لونها الزهري، جاء في لافتة تعريفية بجانبها ”تنمو كائنات حمراء دقيقة وحيدة الخلية ”فورامينيقيرا“ أسفل الشعاب المرجانية قبالة شاطئ باربودا، وعندما تموت تلك الكائنات تسقط وتترسب في قاع المحيط، وتختلط بقطع الشعاب المرجانية والأصداف المتكسرة، وعندما تجرف الأمواج هذه المكونات إلى الشاطئ يتحول لون الرمال الى اللون الزهري“.

تنشيط القطاع الاقتصادي

يمتلئ الجناح بتاريخ وثقافة دولة أنتيغوا وبربودا الممتدين لقرون، وينقسم لمساحات تعرض الحرف اليدوية وثقافة الأطعمة والملابس والرياضة، للدولة.

وبحسب مدير الجناح، خافيير جاكوبس، فإن ”أنتيغوا وبربودا، تلتزم بتطبيق معايير الاستدامة ومن بينها حظر الأكياس البلاستيكية، ورغوة البوليسترين والتي تستخدم على جدران المنازل للعزل الحراري، بالإضافة إلى تدشين مشاريع للطاقة المتجددة“.

كما وتتمتع بقطاع مصرفي مالي وسليم، وعروض لتسجيل السفن واليخوت البحرية بسلاسة، وبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في العقارات بالبلاد.

مجوهرات محلية

يعرض الجناح مجموعة من الإكسسوارات المحلية، حيث تزخر الجزيرة بالمواهب والإبداعات وتحتضن الكثير من الحرفيين المبدعين في صنع مجوهرات من الصدف والأحجار الكريمة والخرز، بحرفية وبراعة جعلت منها تحفا فنية خالدة.

لعبة الذهن

سيتعلم زوار الجناح ممارسة لعبة ”الذهن“ التقليدية في أنتيغوا وبربودا، وهي عبارة عن ألواح خشبية شبيهة بالشطرنج، وتسمى ”Warri“.

رياضة الكريكيت

سيتعرف الزوار على عظماء الرياضيين في رياضة الكريكيت في أنتيغوا وبربودا.

وأوضح فريق تنظيم الجناح، أن ”الكركيت ليست مجرد رياضة عادية في الجزيرة، بل من تقاليدها الأساسية، وتمثل أكبر اهتمامات شعبها الشغوف بهذه الرياضة، فتجدهم يمارسون هذه الرياضة في كل مكان“.

مواقع أثرية

يسلط الجناح الضوء على أبرز مواقع الدولة الجزيرة المصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو ومنها:

موقع حوض بناء السفن نيلسون ”Nelson’s Dockyard“، وهو موقع للتراث الثقافي ومرسى للقوارب الصغيرة، وموقع ”مرتفعات شيرلي“، إضافة إلى ”أعمدة هرقل“، وهي عبارة عن تكوينات صخرية جيولوجية طبيعية منحوتة بفعل الرياح ومياه الأمطار والبحر، وموقع ”جسر الشيطان“، وهذا المكان شهد حالات انتحار جماعي قديما من قبل طبقة العبيد، إضافة لمزرعة قصب تاريخية في أنتيغوا تسمى ”بيترز هوب – Betty’s Hope“، وكاتدرائية ”القديس يوحنا“ والتي بنيت في القرن الـ 19.