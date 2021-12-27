استئجار يخت أو طائرة أرخص من استعارة ناقة في السعودية

نشر رئيس نادي الإبل في السعودية، فهد بن حثلين، اليوم الإثنين، رسما كاريكاتيريا يسلط الضوء على تفوق عقود استعارة الإبل بغرض المنافسة بها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا، على عقود استئجار اليخوت الفارهة أو الطائرات المدنية المخصصة لكبار الشخصيات ورجال الأعمال.

وتظهر في الكاريكاتير الذي رسمه الشاب السعودي فهد الخميسي، منصة تتويج تعتلي ناقة المركز الأول فيها بمبلغ 20 مليون ريال (نحو 5.3 مليون دولار)، وهي قيمة صفقة إعارة غير مسبوقة شهدها مهرجان الإبل قبل أيام، بينما يحتل يخت فاره وطائرة خاصة المركزين الثاني والثالث في منصة التتويج، بقيمة مليونين ومليون ريال على التوالي لاستئجار أي منهما.

وشهدت الإيام القليلة الماضية قفزة كبيرة في سوق انتقالات الإبل بين الملاك المتنافسين على جوائز وألقاب النسخة السادسة من مهرجان للإبل التي تم رفعها العام الجاري إلى 250 مليون ريال (نحو 67 مليون دولار)، بحيث فاقت قيمة عقود البيع والإعارة المليونية مثيلاتها في عالم كرة القدم.

ومن بين تلك الصفقات، ما أعلنه عبدالله بن عوده، وهو أحد ملاك الإبل المشاهير في المملكة، عن تأجير عدد من إبله بمبلغ 20 مليون ريال في أكبر صفقة انتقالات معلنة في المهرجان، على أن تستمر مدة الإعارة يومين فقط.

عبدالله بن عوده يعلن تأجير جميع فرديات الدق والجل لدبوس الدبوس بمبلغ (20) مليون ريال.. والشيخ فهد بن حثلين يهنئه بعد إتمام أكبر صفقة إيجار.#مجلس_الصياهد | #حنا_بدو#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6 pic.twitter.com/PEgLzkrVBE — نادي الإبل (@CamelClub) December 19, 2021

وكان مالك الإبل طلب من مالك آخر معروف يدعى هادي العمور استئجار منقية ”قطيع من الإبل يتم انتقاؤها لجمالها“ الإبل المعروفة التي يملكها مقابل 20 مليون ريال أيضا، لكنه رفض.

وتم الكشف عن ذلك العرض الكبير أيضا على الهواء مباشرة في استديو تلفزيوني يستضيف ملّاك الإبل للحديث عن خططهم في المنافسة، حيث كشف العمور عن أن عاطفته الشخصية هي من منعته من الموافقة على ذلك العرض، واختار الاحتفاظ بمنقيته والمشاركة فيها بمسابقات المهرجان.

بعد تداول أكبر صفقة تأجير إبل بـ 20 مليون ريال :

عبدالله بن عوده صاحب صفقة التأجير : طلبت من هادي العمور استئجار منقيته بـ(20) مليون ريال (ورفض) ..#الحدود_الشمالية #رفحاء #عرعر #طريف #العويقيلة

pic.twitter.com/USzkQWbyXR — come back soon (@rafhanewss) December 20, 2021

وتم الحديث عن تلك الصفقات المليونية على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المحلية، إذ قالت إحدى الصحف المحلية، إن قيمة إعارة الإبل باتت تفوق عقود نجوم كرة قدم عالميين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعزو ملّاك الإبل تلك القفزة الكبيرة في سوق البيع والإعارة، إلى استحداث إدارة المهرجان العام الجاري، مسابقة جديدة أطلقت عليها ”الشداد“، وتشبه إلى حد كبير منافسة أندية كرة القدم على النقاط في الدوريات المحلية.

وتقوم المسابقة على التنافس بين جميع الملاك المشاركين في جميع الفئات، وذلك بجمع أكثر نقاط فوز وتتويج فائز وحيد في كل نسخة، وفي حال احتكاره هذه المسابقة على مدار ثلاثة أعوام متتالية يمتلك اللقب.

وقال حمد بن عجيمة، وهو محلل في عالم الإبل، في تعليق على تلك الصفقات المليونية ”أعتقد أنه لا يوجد أي مجال مردوده المادي خلال 48 ساعة يساوي 20 مليونا، لكون قيمة الإبل المعارة كلها في تلك الصفقة تقدر بـ 60 مليون ريال، بينما تم تأجيرها لمدة يومين فقط بقيمة 20 مليون ريال، ومن ثم تعود بعدها لمالكها الأصلي“.

🎙️ المحلل حمد بن عجيمة:

"أعتقد لا يوجد أي مجال مردوده المادي خلال 48 ساعة يساوي 20 مليون" ⁧#حنا_بدو⁩ | ⁧#استديو_المزاين⁩#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6 pic.twitter.com/4UIqF4B6qE — نادي الإبل (@CamelClub) December 22, 2021

وتفوق قيمة عقود الانتقالات بكثير عقود الإعارة، إذ تم الكشف عن صفقة انتقال ”خزامة المناصير“ وهي ناقة معروفة على نطاق واسع في عالم الإبل بالمملكة، إلى المالك عمير القحطاني مقابل 15 مليون ريال (نحو 4 ملايين دولار).

وحثّ رئيس نادي الإبل، الملّاك على التغلب على عواطفهم ودخول سوق الانتقالات بهدف تطوير ذلك القطاع الذي يستقطب مستثمرين من مختلف دول العالم مع الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه الرياض للإبل التي تمثل موروثًا بارزًا في المملكة.

وانطلق المهرجان مطلع الشهر الجاري في الصياهد الجنوبية، وهي منطقة صحراوية بالقرب من الرياض، وتم رفع قيمة جوائزه مع إطلاق أكثر من 70 شوطا تمت جدولتها على مدار 43 يوما متواصلة.

وتتضمن الأشواط منافسات متنوعة في فئات المهرجان ”المجاهيم والمهجنات والسواحل والأصايل والشقح والوضح والشعل والصفر والحمر، وفردي دق وجل ومفاريد وقعدان، إضافة إلى مسابقات كأس النادي وشلفا ولي العهد وسيف الملك وبيرق المؤسس ونخبة النخبة والفحل وإنتاجه والشوط المفتوح للنساء والشوط المفتوح الدولي ومنافستي الطبع والهجيج“.

وتقوم المنافسة في مسابقات ”المزايين“ على اختيار أجمل الإبل بشكل فردي أو بشكل قطعان (منقيات) بعد تصنيفها وفقا لألوانها وسنها، ويعد حجم الشفتين وشكل الوجه من العناصر الرئيسة التي ترجح الإبل الفائزة، مع حظر إجراء عمليات تجميل لها.