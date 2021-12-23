إكسبو دبي.. سريلانكا تنعش زوارها بكوب من الشاي الفريد

ابتدع فريق من المصممين من كلية الفنون بجامعة موراتوا في سريلانكا، فكرة تصميم جناح الدولة الجزرية في إكسبو دبي، ليعرض أمام المجتمع الدولي مواردها الطبيعية وثراءها المتعدد.

شاي من المزارع يدويا

تبدأ رحلة ضيوف جناح سريلانكا، الواقع في منطقة الفرص بإكسبو دبي، باحتساء كوب من الشاي، قُطفت أوراقه من المزارع يدوياً.

وبإمكان الضيوف تذوق خلطات متنوعة من شاي سريلانكا، صنعت أشهر منتجاتها من هذا المشروب ”سيلان“، وكذلك شاي ”ليبتون“ العالمي.

وفي ركن ”الشاي“، يتعرف الزوار على خطوات صنع هذا المشروب في جزيرة سريلانكا، وكيف حقق شهرة واسعة حول العالم، وبات في المراكز الأولى لصادرات البلاد، ويحتل المركز الرابع عالميًا في مصادر الشاي.

أرض التجارب الطبيعية

تأخذ شاشات العرض الزوار في رحلة عبر التاريخ والثقافة والطبيعة والسكان في الجزيرة، من خلال وسيلة سرد القصص المصورة في أفلام صامتة، حيث سيكتشفون تمتعها بجميع أنواع الشلالات المائية في العالم، في 384 شلال ماء.

وسيتعرفون على طرقها المائية الخصبة، وسدودها الاصطناعية، وتنوع معالمها التاريخية، وحيواناتها البرية، بالإضافة إلى الحياة البحرية التي تعيش في قطعان تحت شواطئها.

كما تقدم العروض الرقمية قصة أقدم شجرة حية معروفة في العالم، مزروعة في سريلانكا، وهي شجرة التين ”جايا سري مها بودي“، التي تعود إلى أكثر من 2000 عام.

ركن الحرف

يظهر العديد من أصحاب الأعمال الحرفية، وهم يمارسون حرفهم، في ركن الحرف اليدوية بالجناح، ومن بينهم نساجو الخيزران من القصب.

ويقدم هذا الركن مجموعة من الفنون الشعبية السريلانكية من تصميم القماش بنمط ”بيرالو“، وهو تقليد سريلانكي قديم ينطوي على شكل معقد من نسج الدانتيل.

وكذلك فن صباغة الملابس ”الباتيك“، وعروض الدمى، ومنحوتات من الخشب ومن النحاس الأصفر، وأعمال فنية من الفخار.

ويشتمل الجناح على ركن للبيع بالتجزئة، يوفر فرصة لشركات التصدير السريلانكية لعرض منتجاتها، التي تتماشى مع ميزة الاقتصاد الدائري، حيث يمكن إعادة تدويرها واستخدامها لأطول فترة ممكنة.

وتضم الفعاليات أنشطة خارج الجناح، وتتضمن الثقافة الشعبية لعروض أزياء وحفلات الزفاف، المصحوبة بالغناء والرقص مع الدق على الطبول.

تسويق سريلانكا عالمياً

أوضح فريق المنظمين بالجناح، أن الفعاليات والأنشطة المعروضة تهدف إلى التواصل مع المستثمرين والشركات المحتملة من حول العالم، وفتح فرص جديدة لوضع الشركات السريلانكية في السوق العالمي، وكذلك ربط صناعة السفر والسياحة المحلية بالسياحة الدولية.