جناح مالطا بإكسبو دبي.. حضارات متنوعة وبيئة خصبة للأعمال الريادية

عنونت مالطا شعار مشاركتها بمعرض إكسبو 2020 دبي بـ ”تواصُل الثقافات يُولّد الفرص“، حيث تهدف ضمن فعالياتها المتنوعة بالحدث العالمي، إلى المساهمة في إلهام المجتمع الدولي للمبادرة في مواجهة أزمة المناخ الحالية، وخلق مستقبل أفضل، بناءً على ثقافتها الملونة واقتصادها المزدهر، وأيضا للترويج لإمكانيات السياحة والاستثمار بالبلاد.

فرص جديدة

وأظهرت الحملة الترويجية للجناح المالطي بإكسبو دبي، أن شعوب الأرض زاروا مالطا منذ القدم، ومن بينهم ”الفينيقيون، والرومان، والإغريق، والعرب، والفرس، والفرنسيون، والبريطانيون“، وذلك بسبب موقعها الجغرافي في البحر الأبيض المتوسط، بين البر الرئيس لأوروبا وشمال أفريقيا، حيث عاش الكثير منهم في الجزيرة المالطية منذ مئات السنين، وأنتج هذا التنوع الثقافي الهائل، حضارة ملونة للبلاد، تظهر بشكل لافت في أساليب الحياة المختلفة من فن العمارة والمطبخ والثقافة والتاريخ.

وصرّح فريق الجناح أن منصة إكسبو 2020، مكان مثالي، لعرض ما يمكن أن تقدمه مالطا للجميع، ولجذب فرص جديدة للسياحة والاستثمار.

ويقدّم جناح الدولة الأوروبية، على مساحة 400 متر بمنطقة الفرص في إكسبو دبي، عروضا تفاعلية متنوعة تتكون من المعارض المادية، وشاشات العرض الرقمية، مصحوبة بلافتات إرشادية.

سهولة إنشاء المشاريع

يقدم الجناح دعوة مفتوحة إلى جميع سكان العالم لزيارة مالطا والعمل على أراضيها، إذ أظهرت سلسلة عروض أنها تتميز بتكنولوجيا متطورة وقطاع صناعي متكامل، وتوفر سهولة في مزاولة الأعمال والخدمات المصرفية، وأيضا بيئة خصبة للشركات الناشئة والبحث والتطوير.

السياحة

وتتحدث لافتات مكتوبة، وعروض مرئية عبر شاشات إلكترونية في الجناح، عن المعالم السياحية المالطية، والتي تشجع محبي المغامرة والاستكشاف على زيارتها، إذ تتميز البلاد بمناخ البحر الأبيض المتوسط الجميل، وتنوع تضاريسها الطبيعية، وخاصة شواطئ أرخبيل مالطا والذي يضم إطلالات بحرية رائعة، وأماكن أخرى نائية ومنعزلة لمحبي الهدوء.

الثقافة وأسلوب الحياة

ويُبرز جناح مالطا الإرث الثقافي وتاريخ البلاد، وأسلوب الحياة المعاصرة، حيث يقدم معرض داخلي بعنوان ”صالة للتحف والقطع التذكارية“، عينة من الفنون الحرفية للبلاد، مثل: الإكسسورات المصنوعة يدويا، وتصاميم مزركشة، ولوحات فنية أخرى.

وتقدّم أفلام مرئية تُبث من إحدى الشاشات بالجناح ثقافة الطعام والموسيقى والترفيه بالبلاد.

ويعرض قسم آخر في الجناح تاريخ اللغة المالطية بكونها واحدة من اللغات الفريدة في العالم، والأقوال الشعبية الشائعة الاستخدام بين سكان مالطا، ومن أبرزها الحكمة الشهيرة ”السؤال أخو الحكمة“.