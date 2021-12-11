مسابقة ملكة جمال الكون في إسرائيل.. دورة استثنائية بسبب كورونا والتسييس

تبدو الدورة السبعين من مسابقة ملكة جمال الكون والتي ستنعقد يوم غد الأحد في إسرائيل، دورة استثنائية بسبب ما وصفته وكالة ”دويتشة فيلا DW“ بـ“الخلافات التي ألقت بظلالها على المتسابقات المشاركات“، وكذلك في الجدل السياسي الذي طال استضافة إسرائيل المناسبة، فضلا عن ظروف العزل الاجباري جراء جائحة الكورونا.

وترى الوكالة الألمانية أن هيئة المحلفين للمسابقة، التي ستجري في ميناء إيلات بأقصى جنوب إسرائيل، ستواجه قرارا صعبا عندما تلتئم لتحديد الفائزة في المسابقة وتتويج خليفة لأندريا مازا المكسيكية، وذلك في ختام عرض حي لمدة ثلاث ساعات يتضمن عرض المتسابقات لبياناتهن الشخصية إضافة إلى عرض أزياء في ملابس السباحة وفساتين السهرة، ويتم ذلك وسط تسييس اتخذ شكل دعوات لمقاطعة الحدث، وهو ما أضفى على مسابقة هذا العام بعدا سياسيًا، بحسب متابعين لهذه المناسبة العالمية.

وتشارك في مسابقة 2021 ثمانون دولة، بينما غابت عدة دول، ومن بين المتسابقات، الطالبة منار نديم دياني البالغة من العمر 25 عاما من البحرين التي تشارك لأول مرة، ومن المغرب كوثر بن حليمة، ومن تركيا الطالبة سيمريناز تورهان البالغة من العمر 22 عاما.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد سحبت دعمها لملكة جمال البلد، اليلا مسواني، في مسابقة ملكة جمال الكون لهذه الدورة على الرغم من قول المنظمين إنه لا ينبغي تسييسها.

وأضاف التقرير أن ماليزيا، وهي من الدول المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون منذ فترة طويلة، لن تحضر حدث 2021.

كما حصل في اليونان خلاف على قاعدة تسييس المسابقة، بين رافاييلا بلاستيرا، الفائزة بلقب ملكة جمال اليونان 2019، وستار جي إس هيلاس، المنظمة التي تختار ملكة جمال البلاد.

وردا على دعوات التسييس التي توسعت فيها جنوب أفريقيا، نقلت الوكالة الألمانية عن ملكة الجمال العراقية لعام 2017 قولها عبر تويتر: ”هذه فرصة تحلم ملايين النساء بالذهاب إلى المسرح العالمي وتمثيل شعوبهن وأمتهن وثقافتهن – وليست الحكومات وليست السياسة وبالتأكيد ليست الأجندات السياسية“.

وكان وزير السياحة الإسرائيلي يويل رازفوزوف قد قال إن إسرائيل ستستضيف مسابقة ملكة جمال الكون رغم فرض قيود على السفر في محاولة لدرء سلالة فيروس كورونا أوميكرون، وإن الحدث سيبث في 174 دولة.

وقال إن المشاركات في المسابقة، جرى منحهن إعفاءات من القيود وقد يخضعن لاختبار PCR كل 48 ساعة.