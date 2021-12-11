"أعاجيب" بوروندي تتألق في إكسبو دبي (صور وفيديو)

يمثل جناح بوروندي بمنطقة الفرص في إكسبو دبي 2020، تاريخ وإمكانيات البلد الأفريقي، بهدف توفير فرصة جديدة ضمن فعاليات المعرض العالمي، لتنشيط قطاعي السياحة والاقتصاد، من خلال جذب السياح، وشركاء الأعمال، والمستثمرين إلى البلاد.

وتتألق ”أعاجيب“ البلد الأفريقي في جناحه بعروض مادية، تتنوع ما بين اللوحات الفنية، والتماثيل والمنحوتات الأخرى، والمنتجات المميزة، بينما تعرض شاشات كبيرة الأماكن السياحية والأنشطة الاقتصادية والترفيهية في بوروندي.

وفي هذا الجناح جسّدت أعمال فنية متنوعة، طبيعة الشعب البوروندي المضياف، والذي يتميز بالعمل الدؤوب، والقوى العاملة الماهرة.

وأظهرت العروض أن بوروندي غنية بالمعادن مثل النيكل، ولديها أرض خصبة صالحة للزراعة.

ويخصص الجناح صالة اجتماعات، تسمح للضيوف الراغبين في إنشاء أعمال تجارية، بمعرفة أن بوروندي شريكهم المثالي، من خلال استكشاف فرص التجارة والاستثمار بالبلاد، في مجالات: التكنولوجيا، والطاقة الخضراء، والنقل، والتعدين، والسياحة، والأعمال التجارية الزراعية.

وتشتهر بوروندي بصنع واحدة من أفضل أنواع القهوة في العالم، وفقًا لتصنيف تحالف القهوة العالمي.

وتعرض الدولة منتجها المميز من القهوة بجناحها في إكسبو 2020، بالإضافة إلى العديد من الأطعمة والمشروبات الأخرى الطبيعية البوروندية، ومن بينها العسل، وشاي الجبل، حيث بإمكان الزوار تذوقها.

ويمكن لضيوف الجناح التعرف عن قرب على الألعاب، والحرف اليدوية، والطقوس الشعبية للبلاد.

كما يمكنهم تجريب العديد منها مثل تعلم طريقة تصفيف الشعر البوروندي على شكل جدائل وتقليدها.

ويعرض الجناح منتجات تقليدية يصنعها شعب بوروندي، منذ سنين طويلة ومن بينها الطبلة، التي تعد رمزًا للفخر في بوروندي، حيث تُصنع يدويًا باستخدام فن الحفر على الخشب، وعادة ما يتم طلاؤها بألوان علم الدولة.

ويدق الفنانون الشعبيون في بوروندي على هذه الطبول الخشبية خلال العروض الاستعراضية للاحتفالات الوطنية، وفي الحفلات الخاصة، مثل: الزفاف، والتخرج، والاحتفال بقدوم مولود جديد، وغيرها.

ومن الحرف، السلال الشعبية التي تصنع يدويًا من نباتات طبيعية، إضافة إلى الوعاء الفخاري الذي يوضع فيه ماء الشرب.

كما يضم الجناح منحوتات خشبية تجسّد آلة مخض اللبن والدروع، وتماثيل منحوتة من الأخشاب، بتصاميم وأحجام متنوعة تمثل معالم بوروندي وحياتها البرية.

وبعد انتهاء الرحلة في الجناح، يمكن للزوار شراء منتجات تذكارية عن القصة البوروندية.