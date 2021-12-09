جناح بنغلاديش بإكسبو دبي.. ابتكارات ونمو اقتصادي مستمر

تحت شعار ”بنغلاديش التي لا تقهر ونحو تنمية مستدامة“، يُقدم الجناح البنغلاديشي بمعرض إكسبو 2020 دبي، مشهدا مليئا بأحداث تسرد قصة البلد الآسيوي، وكيف نهض من الحروب الطاحنة بعد الاستقلال عام 1971، من خلال تأسيس دولة قوية، حققت على مدار 50 عاما، إنجازات كبيرة في كل مناحي الحياة، وتمكنت من التغلب على الصراعات، ومواجهة الكوارث الطبيعية من الأعاصير والفيضانات، ونقل سكانها من الفقر إلى الاستقرار الاقتصادي.

الطبيعة والمؤسسين

تعرض جدران واجهة الجناح الممتد على مساحة 436 مترا مربعا في منطقة الاستدامة بإكسبو دبي، صورا لوجوه مؤسسي الدولة الثلاثة، الشيخ الراحل مجيب الرحمن المؤسس الفعلي لبنغلاديش، ومحمد عبد الحامد الرئيس البنغلاديشي الحالي، والشيخة حسينة رئيسة الوزراء الحالية للبلاد.

وتتزين الجدران كذلك بصور لمشاهد من الطبيعة الخضراء البنغلاديشية. كما وتحيط بالمبنى شتلات وأشجار تم إحضارها خصيصا من بنغلاديش.

أحداث غامرة

تضم الأقسام الداخلية من الجناح منحوتة فنية تجسد الشيخ مجيب الرحمن. وتبث شاشات رقمية أفلاما وثائقية حول كيفية انتقال بنغلاديش من اعتمادها على الزراعة، إلى بلد قوي يسجل نموا اقتصاديا مستمرا بأكثر من 6% منذ عام 2011، إذ حوّل ذلك الدولة من فئة أقل البلدان نموا، إلى فئة الدول النامية، وذلك وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

وتقدم الشاشات التفاعلية بالمعرض مشاهد من المعالم السياحية البنغلاديشية ومن بينها شاطئها الرملي الأطول في العالم بمدينة كوكس.

الصناعة والتكنولوجيا

وأظهرت العروض الرقمية أن بنغلاديش تمتلك مصانع متطورة وأيدي عاملة ماهرة، وتعمل على تطوير مشاريع ضخمة، مثل: محطات إنتاج الطاقة، ومناطق اقتصادية لتسهيل شحن البضائع إلى الدول المجاورة.

كما وعرضت لقطات العرض الرقمي، ابتكاراتها، والتي تتضمن تصنيع سيارات إسعاف منخفضة التكلفة، وتوليد الوقود من البلاستيك.

صنع في بنغلاديش

وتقدم المعارض المادية في الجناح مجموعة واسعة من المنتجات البنغلاديشية، حيث تضم أجهزة حواسيب وهواتف ذكية بعنوان تنامي صناعة التكنولوجية في بنغلاديش.

كما وتعرض منتجات لديكور منزلي مصنوع من قماش الخيش المستدام، ومنتجات زجاج منزلية، وملابس متنوعة.

ويعرض القسم المادي للمعرض، عينة من الحرف اليدوية، وثمّة كشك لبيع بعض العناصر الشعبية من الدولة.