متسلق جبال يحصل على نصف "كنز" اكتشفه بأعلى قمة في أوروبا

بعد 8 سنوات من عثوره على مجموعة من الأحجار الكريمة في قمة ”مونت بلانك“ في فرنسا، حصل متسلق جبال على نصف قيمة الأحجار التي تبلغ نحو 150 ألف يورو ”168 ألف دولار“، بعد أن أعلنت السلطات المحلية أنها لم تعثر على المالك الأصلي للكنز.

وقالت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن ”متسلق الجبال عثر على أحجار، الزمرد والياقوت الأزرق، على قمة أعلى جبل في أوروبا عام 2013، وسمح له الآن بالاحتفاظ بنصف الأحجار من قبل مجلس مونت بلانك الفرنسي“.

وأضافت الشبكة أن ”المجلس استعان بخبراء الأحجار الكريمة لتقسيم الكنز بالتساوي بين المتسلق والمجلس المحلي، إذ بلغت قيمة كل حصة 75 ألف يورو، ما يعادل نحو 84 ألف دولار“.

وذكر المجلس في منشور على موقع ”فيسبوك“، أنه سيعرض أحجاره في متحف ”شامونيكس كريستال“ الفرنسي، الذي يخضع حاليا لعملية تجديد وصيانة، والذي من المقرر إعادة افتتاحه في الـ19 من الشهر الجاري.

ونقلت الشبكة عن المجلس، قوله في بيان إن ”الأحجار الكريمة نقلت عام 1966 على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية من طراز بوينغ 707، تدعى كانشينجونجا، وتحطمت في مونت بلانك، ما أسفر عن مقتل 117 شخصًا“.

ولفتت الشبكة إلى أن تحطم الطائرة كان موضوع بعض ”نظريات المؤامرة“ التي أشارت إلى أن رحلة بوينغ 707، التي كانت تقل والد الصناعة النووية الهندية، هومي بهابها، تم إسقاطها بواسطة طائرة مقاتلة أو صاروخ.

وذكرت شبكة ”سي إن إن“ أن ”طائرة أخرى تابعة لشركة طيران الهند، تدعى مالابار برينسيس، تحطمت في نفس المنطقة عام 1950، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها وعددهم 48 شخصا“.

وأشارت إلى أن ”حطام الطائرة يظهر بشكل واضح من قاع النهر الجليدي، بما في ذلك المعادن والأسلاك وحتى قطعة من معدات الهبوط التي تم اكتشافها في عام 1986“.

ولفتت الشبكة إلى أنه في تموز/يوليو عام 2020 ، ”ظهر مخبأ لصحف محفوظة من عام 1966 في النهر الجليدي، وأن إحدى تلك الصحف في عدد 20 كانون الثاني/يناير من صحيفة ناشيونال هيرالد الهندية، حملت عنوانا حول انتخاب إنديرا غاندي، كأول رئيسة للوزراء في الهند.