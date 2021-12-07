إكسبو دبي.. جورجيا تعرض قصتي صنع أقدم نبيذ ورجل تامادا الذي يظهر بأعيادها

تُقدم دولة جورجيا من مساحة 213 مترًا مربعًا في منطقة الاستدامة بمعرض إكسبو 2020 دبي، قصتها المليئة بالأحداث الغامرة، من خلال أعمال تفاعلية، تتباين ما بين العروض الرقمية، والمعارض المادية من فعاليات فلكلورية، ومنحوتات مصحوبة بإرشادات قرائية، تمثل تاريخها العريق.

ويسلط الجناح الجورجي الضوء على الفرصة الفريدة التي تقدمها جورجيا كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، حيث تُتيح لضيوف إكسبو دبي، التعرف على فرص الأعمال والاستثمار بالبلد الآسيوي.

كما ويمكنهم اكتشاف أنواع السياحة في جورجيا، باعتبارها تمتلك أكثر الأماكن تنوعًا بيئيًا في العالم، والتي تشمل 12 منطقة مناخية مختلفة.

ملهمون

تعرض الواجهة الخارجية لمبنى الجناح الجورجي، صورًا لوجوه شخصيات مشهورة من جورجيا لعبت دورًا كبيرًا في تمكين المرأة، وتعزيز الرياضة والعلوم والتعليم والموسيقى، بالبلاد.

وعند دخول الجناح، يمكن للزوار الاستماع من خلال دليل صوتي إلى معلومات موجزة عن أبرز إنجازات جورجيا.

طريقة صنع النبيذ التقليدي

يركز الجناح الجورجي بشكل خاص على النبيذ وذلك لأن جورجيا تشتهر بزراعة الكروم، وصنع النبيذ منذ مئات السنين.

ويعرض قارورة ”كفيفري“ أقدم قوارير النبيذ الفخارية في جورجيا، حيث تستخدم لتخزين وتخمير النبيذ، منذ القرن السادس قبل الميلاد.

وكذلك معصرة نبيذ جورجية تقليدية من القرن التاسع تسمى ساتسناخلي Satsnakheli.

ويمكن لزوار الجناح تعلم كل شيء عن تقاليد صناعة أقدم نبيذ جورجي، من خلال لافتة إرشادية تعرض معلومات عن تاريخ النبيذ الجورجي، وتسرد طريقة إعداده، وأنواع العنب المستخدمة في تركيبه، ودور السراديب التقليدية الجورجية في صنعه.

رجل تامادا وسجادة العيد

تعرض شاشة رقمية في الجناح، تمثالاً تاريخيًّا لقصة الشخصية تامادا والتي تمثل الشخص الذي يعطي الخبز المحمص في الاحتفالات الجورجية. كما ويعرض الجناح سجادة العيد الجورجية التقليدية سوبرا Supra.

نظم الكتابة الجورجية

يضم معرض الجناح منحوتة تمثل نظم الكتابة الجورجية. وتتميز الكتابة الجورجية بثلاثة أنظمة كتابة، وهي مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وتتكون من 33 حرفًا، ومنها 5 أحرف متحركة ”حروف لينة“، و 28 حرفًا ساكنًا، ويُنطق كل حرف، كما هو مكتوب.

معالم سياحية

ويستضيف معرض جناح جورجيا، أعمالًا فنية تعرض أبرز معالمها السياحية، ومن بينها نسخة طبق الأصل من برج سفاتيني المعترف به من قبل اليونسكو.