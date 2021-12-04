كوبا تتيح لزوار إكسبو دبي التقاط "سلفي" قبالة شوارعها الملونة (صور وفيديو)

يتيح جناح كوبا بمنطقة الاستدامة في معرض إكسبو دبي 2020، للزوار، التجول بين شوارع العاصمة هافانا، والتقاط صور تذكارية أمام سياراتها القديمة ومعالمها المتنوعة النابضة بالحياة.

ثقافة ملونة

تتميز الهندسة المعمارية في جمهورية كوبا بألوانها الصاخبة، وتتعدد الطبيعة الخلابة والفنون المبهجة في الجزيرة الكاريبية.

وتهدف كوبا ضمن فعالياتها وأنشطتها في ”إكسبو دبي“، إلى أن تتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على ثقافتها وتاريخها، وحياتها اليومية، وشعبها المضياف، وكذلك عرض إنجازاتها الاقتصادية والبيئية، ورؤيتها للمستقبل.

شوارع هافانا في إكسبو دبي

يتميز جناح كوبا بأعمال فنية غامرة، مع إيقاعات الموسيقى الكوبية، حيث تجسد مشهدا من شوارع هافانا الملونة التي تشتهر بالسيارات الكلاسيكية، وبفن الشارع على جدرانها، وتضم بين طرقاتها الحانات الصغيرة.

وتزود شاشات إلكترونية منتشرة بين أقسام الجناح الزوار بمشاهد حية من شوارع البلد الواقع في قارة أمريكا الجنوبية، وشواطئه العديدة.

وتمثل مجسمات فنية في الجناح الكوبي السيارات الكوبية العتيقة، بعنوان: ”التقط صور سلفي وأنت في كوبا“.

كما يعرض الجناح عينة من أبرز الحرف اليدوية والآلات الموسيقية الشعبية في البلاد.

وتدعو إحدى الفعاليات الضيوف للانضمام لتعلم رقصتي كوبا الشهيرتين ”تشا تشا تشا“، و“السالسا“، وأدائها، وكذلك التعرف على موسيقى رومبا الكوبية.

وعن ثقافة المأكولات، يمكن للضيوف تذوق الأطباق والقهوة والعصائر الكوبية، ومن بينها طبق ”موخيتو“ المصنوع من قصب السكر الكوبي.

إمكانيات وإنجازات

وتتحدث كوبا في معرض إكسبو 2020، عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحدث في جميع أنحاء البلاد، من خلال أنشطة متعددة.

ومن بين هذه التحولات عمل فني يجسد صنع السيجار بعنوان ”ركن التبغ“، حيث يعتبر هذا المنتج من الصادرات الرئيسية لكوبا.

كما يعرض قسم ثان نبتة قصب السكر، التي تشتهر كوبا بزراعتها، وبجانبها شاشة تعرض تاريخ المنتج الكوبي بعنوان ”تطور قصب السكر“.

وتقدم كوبا ضمن أعمالها في إكسبو دبي، نبذة عن إمكانياتها في إنشاء المدن المستدامة، ومعالجة القضايا البيئية، من خلال تقديم مقترحات مشاريع حول استخدام الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية.