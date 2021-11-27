السعودية تخفف قيود الدخول المباشر للمملكة

قررت وزارة الداخلية السعودية، يوم السبت تخفيف إجراءات الدخول إلى المملكة، التي كانت مفروضة للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن مصدر في وزارة الداخلية فإن الإجراءات الجديدة جاءت ”وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورنا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول.

وحسب المصدر ”فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 4/ 12/ 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (3) أيام“.

وشدد المصدر ”على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحًا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا“.

يذكر بأن السلطات السعودية كانت قد علقت القدوم المباشر مؤقتا من بعض الدول للمملكة، أو قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، أنها لا تنصح الدول راهنا بفرض قيود على السفر بسبب المتحورة الجديدة لكورونا في غياب الفهم المحدد لمستوى انتقالها وشدة عدواها، بعدما رصدت في جنوب أفريقيا.

وقال كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي دوري لوكالات الأمم المتحدة، ”اسمحوا لي بتكرار موقفنا الرسمي: منظمة الصحة توصي الدول بالاستمرار باعتماد نهج علمي يستند على المخاطر، في المرحلة الراهنة، نكرر مرة جديدة، أننا لا ننصح بفرض قيود على السفر“.

وأكد المتحدث باسم ​منظمة الصحة العالمية​، تيدروس أدهانوم غبريسوس، أن المنظمة ”تحتاج إلى أسابيع عدة لفهم المتحور الجديد ل​فيروس كورونا​“، لافتاً إلى أن المنظمة ”لا تنصح بفرض قيود على السفر بسبب متحور كورونا الأفريقي“.

وشدد غبريسوس على أن ”متحور كورونا الأفريقي يثير القلق“، موضحا ”أن منظمة الصحة تعقد اجتماعا من أجل فهم أفضل للجدول الزمني للدراسات الجارية، ولتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف هذه السلالة باعتبارها متحورا محل اهتمام أو متحورا مثيرا للقلق“.

وكانت أوروبا تفكر في إجراءات جديدة من شأنها إعادة كابوس القيود على السفر إلى الساحة الدولية مجددا، مع ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.