غابات مبتكرة في جناح سلوفينيا بإكسبو دبي

يتميز جناح سلوفينيا في المعرض العالمي إكسبو 2020 دبي، بعرض مظاهر الطبيعة الخضراء ودورها المهم عالميا في مجال المعرفة، والذي يتنوع بين الابتكارات المستدامة والأنظمة الصحية والفنون الإبداعية.

التنقل والفرص والاستدامة

ووضعت سلوفينيا شعار مشاركتها في إكسبو دبي تحت عنوان ”التجربة الخضراء والذكية“، لتعرض إنجازاتها في أحداث متعددة.

وتجمع سلوفينيا بين أهداف الحدث العالمي الثلاثة، ”التنقل والفرص والاستدامة“، بدءا من مبنى المشروع، مرورا بالفعاليات الخاصة، وصولا إلى المعارض الرقمية متعددة الوسائط.

زيارة عوالم سلوفينيا في يوم واحد

أنشأ مشروع الجناح السلوفيني في إكسبو 2020، فريقا من المهندسين المعماريين من سلوفينيا، باستخدام وحدات بناء متينة وقابلة لإعادة الاستخدام في أي مكان.

ويتكون من أكثر من 1500 لوحة مرنة، تزخر بتصاميم نابضة بالحياة، لتمنح الضيوف إطلالة على عوالم الدولة الشهيرة باسم ”قلب أوروبا الأخضر“.

ويجمع المبنى بين ثروات سلوفينيا الطبيعية ”المياه والغابات والخشب“؛ بالتالي:

البحيرات

يتميز محيط الجناح السلوفيني بمسبح يمثل البحيرات السلوفينية ككنز طبيعي.

الأخشاب

صُمم سقفه الخارجي بيضاوي الشكل من الخشب السلوفيني.

الغابات

تتمثل أبرز معالم جناح سلوفينيا، بسطحه الخارجي، والذي يغلفه جدار أخضر يبلغ ارتفاعه 6 أمتار.

ويضم 45000 نبتة تم إحضارها من الغابات السلوفينية، ويعتمد ريها على الزراعة المائية.

ويصل وزن الهيكل الحامل للجدار الأخضر إلى 45 كجم / م 2 عند تشبعه بالماء بالكامل.

والموئل النباتي المستخدم في الجدار الأخضر عبارة عن معدن صخري، يتمتع بقدرة هائلة على الاحتفاظ بالمياه بنسبة 90%، وبالتالي فهو أكثر ملاءمة لنمو النباتات في المناخ الجاف.

ويتم ري الجدار الأخضر باستخدام تقنية ”العناية بالنباتات“ من شركة Sempergreen Middle East العالمية لأنظمة الجدران الخضراء.

من ناحيتها، أوضحت آني حسنين من شركة Sempergreen Middle East، أن تقنية ”نظام العناية“ تراقب النباتات عن بُعد، وبالتالي يتم تزويدها دائما بالكمية المناسبة من الماء والمواد المغذية؛ للحفاظ على صحتها في المناخ الجاف في دبي، وتوفر كذلك مناخا لطيفا لزوار المبنى.

غير قابلة للتكرار

ويضم جناح سلوفينيا مجموعة من المعارض الرقمية ثلاثية الأبعاد والصور البانورامية عالية الدقة بزاوية 360 درجة، حيث تقدم مشاهد من طبيعة سلوفينيا البكر وتنوع فنونها غير القابلة للتكرار.

وتعرض كذلك ابتكارات وإنجازات أعمالها ووجهاتها السياحية بتوقيع رموز خاصة بها غير قابلة للاستبدال.