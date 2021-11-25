المسلسل الياباني "أوراق الموت" يدخل خط المنافسة مع "لعبة الحبار"

يبدو أن المسلسل الياباني ”أوراق الموت /Alice in borderland“ الصادر حديثا، بدأ باستقطاب شريحة واسعة من المشاهدين، لينافس جماهيرية المسلسل الكوري الجنوبي ”لعبة الحبار/ Squid Game“.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من المراهقين يجمع بينهم الميل إلى المرح والتسلية والابتعاد عن العمل الجاد.

وتتعرض المجموعة لحادث مفاجئ يدفعهم إلى الهروب والاختباء في أحد المباني المجهولة، ليجدوا أنفسهم محتجزين ومرغمين على الانخراط في لعبة قاتلة، على غرار أحداث مسلسل ”لعبة الحبار“.

أبعاد الشخصيات

ويمثل كل من المراهقين جانبا مختلفا عن الآخر، ليجسد أريسو شخصية المهووس بالألعاب على اختلاف أنواعها، ويهمل بذلك حياته الاجتماعية، ودعم ذلك مشهد غيابه عن مقابلة عمل بسبب انشغاله باللعب.

ويعمل كاروب في ملهى ليلي ويمثل الشخصية المتمردة، ويتضح أنه غارق في علاقة عاطفية، تكون سببا في صدامه مع مديره وطرده من العمل.

وعلى عكس ذلك، يمثل تشوتا الجانب الملائكي من شخصيات المجموعة، ليقدمه العمل بمظهر الودود الهادئ مرهف الإحساس، بشخصية تتمتع بالبساطة والشفافية المطلقة.

إيقاع سريع

وعمد المخرج إلى أسلوب التسلسل التدريجي بإيقاع سريع، من خلال شرحه عن أبعاد وعمق الشخصيات الثلاثة، قبل إقحام المُشاهد في الحبكة الرئيسة؛ ما تجعله متورطا في الحدث.

لعبة الموت

ويلتقي الأصدقاء عند معبر شيبويا الشهير في طوكيو، وتبدو الشوارع مهجورة وفارغة من الحياة على الرغم من ازدحامها الدائم بالمارة.

وتدفع بهم لعبة ما إلى إثارة الضجة في الطريق العام؛ ما يستدعي حضور قوات الأمن، ليهرب الثلاثة ويختبئوا في مبنى مجهول مثير للريبة.

وبعد إطفاء الأنوار في المبنى واختفاء التغطية من هواتفهم المحمولة يتضح أنهم دخلوا إلى لعبة مميتة على درجة عالية من الخطورة.

خوف

ويعيش المشاهد لحظات من الرهبة في مبنى مغلق بالكامل، وتنطلق التعليمات على شاشات موزعة داخل المبنى، إيذانا بانطلاق اللعبة، ولا يجد الأصدقاء مفرا من الخضوع للأوامر العليا القادمة من مصدر مجهول.

وتبدأ اللعبة الأولى بدخولهم إلى غرفة يوجد بها 3 هواتف نقالة تحجب الاتصال بالخارج، ويلتقون صدفة بالناجية الأخيرة من اللعبة السابقة؛ لتخبرهم بأن الداخل إلى هذا المبنى المشؤوم لا يخرج منه على قيد الحياة، ومن يفكر بالهروب أو التحايل على قوانين اللعبة مصيره الموت.

ألغاز قاتلة

وتتصاعد الأحداث مع دخولهم لغرفة، ووقوفهم أمام تحدي اختيار المدخل الصحيح، فإما أن يختاروا باب الموت وإما باب الحياة، ضمن مدة محددة قبل أن تندلع النيران في الغرفة.

وتتجرأ اللاعبة بالدخول متوقعة أنها ستجد النجاة عبر باب الحياة، لكنها تصاب بأشعة ليزر قاتلة فور دخولها، فيتأكد الثلاثة الآخرون أنهم في ورطة حقيقية قد تتسبب بمصرعهم.

ويعتري ياكوب موجة غضب من أريسو باعتباره مهووسا في الألعاب ويمكنه إيجاد حل يمكّنهم من تجاوز الأبواب وحل الألغاز المعقدة وفهم الشفرات السرية وراء كل لعبة.

ويزداد القلق والتوتر مع تجاوزهم كل غرفة ونجاتهم من أبواب، إلا أن الألعاب الخطيرة لم تنتهِ، ويحصل الأبطال على تأشيرة تمنحهم 3 أيام إضافية تمدد قرار تحديد مصيرهم.

ويدرك الثلاثي جدية التهديد بعد ظهور شخص يحتضر في يوم تأشيرته الأخير، يلتقط آخر أنفاسه، ويحذرهم من تراخيهم في قوانين اللعبة، لنشهد بعد ثوان معدودات مصرعه بعد إصابته بالليزر القاتل.

جانب نفسي

ويركز العمل على الجانب النفسي للشخصيات وصراعاتهم الداخلية، ونشهد تأرجح الثلاثي بين التعاطف والمغامرة واليأس والغموض وعدم قدرتهم على التنبؤ.

ونستشف من خلال الأحداث أن العمل يتطرق لمشكلات المراهقين والمرحلة العمرية الحرجة التي يمرون بها؛ مثل التطرق لشخصية بطل العمل أريسو الذي يعاني مع عائلته من أجواء التنمر والسخرية.

كاميرا حساسة

ونجحت الكاميرا في إيصال أحاسيس الثلاثي، ودعم ذلك مشهد البداية حين كانوا مجتمعين في الساحة المكتظة بالناس وفجأة تحولت إلى مدينة أشباح، إذ اقتربت الكاميرا نحو وجوههم لتعكس ملامح كل منهم.

تشابه

ونلاحظ تشابها كبيرا مع فكرة مسلسل ”لعبة الحبار“، من خلال الأحداث القائمة على ألعاب قاتلة.

وكلا المسلسلين يلتقيان في مجموعة محاور، من أبرزها عجز اللاعبين على الخروج من اللعبة، ويلتقيان في الحضور الطاغي لعنصر الغموض؛ فمن ينظم الألعاب؟، وما هدفه منها؟، ولماذا تتوجه أوراق الموت نحو شريحة المراهقين دون غيرهم؟.

اختلافات

وعلى عكس مسلسل ”لعبة الحبار“ الذي استهدف عددا كبيرا من الناس الذين يعانون من ضائقة مادية، وكان عنصر الإرادة موجودا لدى اللاعبين حين اختاروا بأنفسهم الدخول في اللعبة.

وذكر المتابع زكي منغوترتي، في تعليقه عبر ”يوتيوب“ أن ”لعبة الحبار تتفوق بمراحل كبيرة على أوراق الموت، بسبب اختيار طريقة اللعب، واللاعبين، والألعاب البسيطة التي يلعبها جميعنا، لتترسخ في ذاكرتنا ونقفز من خلالها في الخيال البعيد، فكانت حركة ذكية أن تُنقل صورة الألعاب ببساطة لتتخزن في الأدمغة بسهولة مطلقة“.

نقاد

وقال الناقد سانتياغو غارسيا، إن ”المسلسل لا يكرر أسلوب ونهج البداية وتستمر المفاجآت في الحلقات التالية، مع وضوح جهود المخرج في تطوير الحبكة ودمج مزيد من التحديات؛ ما يمنح العمل تقلبات ومنعطفات تبعث على القلق والتوتر“.

وأضاف غارسيا ”تميز العمل بإيقاع سريع فضلا عن عنصر الصدمة والتمثيل الاحترافي، ورغم دموية المسلسل فهو مذهل“، وفقا لموقع ”لير ساين“ الإسباني.

وقالت الناقدة دورين ماتي، إن ”المبالغة في تصرفات الشخصيات وردود أفعالهم، أسهمت في إيصال شعور بنجاح الممثلين في التقمص المتميز للأدوار“، وفقا لموقع ”تيست كامير“ الألماني.

ونجح المخرج في الحفاظ على ثبات عنصر الخطر والتشويق منذ بداية العمل، دون أن ينخفض مستوى التوتر بتتالي الأحداث.

والعمل من إخراج شينسوكي ساتو، وسيناريو يوشيكيواتابي، وياسوكوكوراميتسو، وشارك في بطولته كينتويامازاكي، وتاو تسوتشيا، ونيجيروموراكامي، وكيتا ماتشيدا.