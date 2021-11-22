نيوزيلندا في إكسبو دبي.. العلاقة بين الناس والبيئة

تقدم نيوزيلندا فعاليات عديدة في جناحها بالمعرض العالمي إكسبو دبي 2020، وتستعرض إمكانياتها بالسعي لإحداث تأثير ملحوظ، في مجالات الابتكار وحماية الناس والبيئة.

ويرفع الجناح النيوزيلندي شعارا رئيسيا هو ”حماية الناس والأماكن“، مع شعارات فرعية مثل ”النهر جوهرنا شفاؤنا من شفائه“، و“أنا الجبل الجبل أنا“، و ”أنا المعرفة نحن نبتكر لأننا نهتم“.

التكنولوجيا

ويقدم جناح نيوزيلندا تجربة مادية تجمع بين الصوت والرؤية والمدخلات الحسية، لإضفاء الحيوية على موضوعها الرئيسي في حماية الأشخاص والأماكن.

ويحتوي المبنى على تقنية نبضات مسموعة ومرئية، تحرك واجهته الأمامية في الوقت المناسب بصوت منخفض التردد، لإنشاء تأثير نبضي متموج.

كما يعرض الجناح من خلال تقنية الواقع الافتراضي، قدرات قطاع التكنولوجيا في الدولة، والذي حقق نجاحا عالميا.

إبراز مكانة السكان الأصليين

يشير التصميم المعماري لجناح نيوزيلندا، إلى العلاقة بين الناس والبيئة، حيث صمم على غرار أوعية قديمة تسمى واكا تاونجا ”waka taonga، خاصة بشعب ”الماوري“، وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا، للحفاظ على مقتنياتهم الثمينة.

تجربة تفاعلية لقصة نهر وانغانوي

ويصطحب جناح نيوزيلندا ضيوفه في تجربة تفاعلية مثيرة، للتعرف على قصة نهر وانغانوي، والذي يحظى بمكانة خاصة عند شعب الماوري ”سكان منطقة نهر وانغانوي“، ويعتبر كذلك أحد أهم الموارد الطبيعية في البلاد.

ففي عام 2017، أعلنت السلطات النيوزيلندية قرارا تاريخيا، يتيح بموجبه، منح نهر وانغانوي صفة شخصية اعتبارية، بعد تعرضه للتآكل، وللتأكيد على أن جميع الأشياء البشرية وغير البشرية مرتبطة ببعضها، ولتوفير صحة ورفاهية النهر بشكل أفضل.

طعام عالي الجودة

يمكن تجربة الطعام النيوزيلندي، والذي يتم صنعه بوسائل صحية عالية الجودة، من خلال زيارة مطعم ”تياكي“، وهي كلمة ماورية ”لغة نيوزيلندا وتعني الرعاية والحماية“.

اللياقة البدنية

وتضم العروض النيوزيلندية، صالة رياضية من العلامة التجارية الدولية للألعاب الرياضية ”Les Mills“، حيث تتيح للزوار أداء بعض التمارين الرياضية، أثناء فترة الاستراحة، بعد التجول بين أقسام معرض إكسبو.

معالم

ويضم جناح نيوزيلندا أيضا عينة مياه تم إحضارها من نهر وانغانوي، وصخرة من جبل تونغاريرو النيوزيلندي، لعرض معالمها البيئية، حيث سيتم إعادتهما إلى مصدرهما بعد انتهاء فعاليات المعرض العالمي.