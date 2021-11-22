تهدئة وتبريد طبيعيان في جناح النمسا وسط صخب إكسبو 2020

يتميز جناح النمسا في إكسبو 2020 دبي، بأنظمته المستدامة، التي تبعث بين أرجائه نسائم هواء باردة، حيث يتم كل ذلك بوسائل طبيعية، وسط ارتفاع درجات الحرارة في محيطها، وفي ظل صخب فعاليات المعرض العالمي.

خارج الصندوق

يقع الجناح النمساوي في منطقة الفرص، حيث يضم سلسلة أفكار خارجة عن المألوف، تركز على المستقبل الذي سيتميز بالكفاءة في استخدام الموارد والحياد المناخي، وذلك تحت شعار ”النمسا تجعلها منطقية“.

وتنوعت أفكاره ما بين فن عمارة يوفر التبريد والهدوء طبيعياً، وكذلك ابتكارات تكنولوجية لبيئة مستدامة.

هيكل هرمي

شكل جناح النمسا أعجوبة بحد ذاته، حيث يبدو مثل الأهرامات الأثرية، ولكن منظمي الجناح كشفوا أن هيكله مصمم على غرار فن عمارة عربي قديم يسمى الأقماع ويتميز بشكله المخروطي.

وتتسم مباني الأقماع بالتقاط الهواء، وإرساله إلى مساحتها الداخلية، لتبريدها طبيعياً خلال الطقس الحار، وذلك على طريقة أبراج الرياح، ما يقلل من استهلاك الوقود.

تقليل استهلاك 70% من الطاقة

أنشأ مبنى جناح النمسا شركة Querkraft Architekten النمساوية للهندسة والتخطيط، حيث دمجت أبراج الرياح العربية مع هندسة المناخ النمساوية لبناء أقماع توفر للجناح 70% من الطاقة التي كان سيستهلكها من خلال أنظمة التكييف الشائعة.

وبذلك عرض الجناح النمساوي فكرة إمكانية تقليل استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد، من وحي الهيكل المخروطي.

ويتراوح ارتفاع أقماع جناح النمسا ما بين 6 – 15 متراً، ما يسمح بدخول ضوء الشمس من خلال الأطراف المفتوحة، مع الحصول على التبريد الطبيعي.

منصة الابتكارات المستدامة

يضم جناح النمسا منصة iLab، التي تعرض ابتكارات تساهم في جعل العالم أكثر استدامة.

وتم تخصيص منصة iLab للقوة الابتكارية للنمسا، تحت شعار ”صنع في النمسا“، حيث تم اختيار أكثر من 50 تقنية، ابتكرتها شركات نمساوية، ورجال أعمال مبدعون، ومؤسسات بحثية، وتقدم حلولا في مجالات التكنولوجيا البيئية وعلوم الحياة والحلول الرقمية وغيرها.

مبنى مرن قابل للتحول

جهّز فريق المصممين والمهندسين هياكل جناح النمسا بأكمله، باستخدام أجزاء مصنوعة مسبقاً بهدف استخدام أقل قدر ممكن من الموارد.

وبفضل ذلك من السهل تفكيكه بعد انتهاء الحدث العالمي في مارس 2022، لإعادة استخدامه في ابتكار مختلف كلياً عن الشكل المخروطي المعروض في إكسبو دبي.