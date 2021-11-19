الداعية السعودي عادل الكلباني يشارك في إعلان ترفيهي برفقة نجوم كرة قدم وفنانين (فيديو)

فاجأ إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، متابعيه، عندما ظهر بشكل غير متوقع في إعلان ترفيهي صاخب لفعالية تشهدها مدينة الرياض ضمن موسم ترفيهي سنوي يستقطب ملايين الزوار.

ويروج الإعلان لمنطقة ”كومبات فيلد“، وهي إحدى مناطق الفعاليات الرئيسية لموسم الرياض الترفيهي المقام حاليا في العاصمة السعودية، ويتاح لزوارها محاكاة تفاصيل لعبة الفيديو الافتراضية الشهيرة ”فيلد كامبات“، من الحروب والقتال عبر العصور من السيوف والسهام إلى الطائرات المسيرة“.

ويشارك في الإعلان عدد كبير من الأشخاص، يؤدون مشاهد قتالية ضمن اللعبة اليابانية، وبينهم الفنان خالد عبدالرحمن، والحارس السعودي الشهير محمد الدعيع، واللاعب السابق سعيد العويران، قبل أن يظهر الشيخ الكلباني بصفته قائدا في تلك المعركة بينما يقف خلفه جنود.

وحقق مقطع الفيديو الترويجي، أكثر من 1.6 مليون مشاهدة في غضون أربع ساعات فقط من نشره عبر حساب رئيس هيئة الترفيه المشرفة على موسم الرياض، تركي آل الشيخ، عبر تويتر.

وبينما أبدى كثيرون إعجابهم بالإعلان، أثارت مشاركة الشيخ الكلباني تباينا في الآراء، مع وجود فريق لا يتقبل ظهور رجال الدين بعيدا عن لقاءاتهم وبرامجهم الدينية وتدويناتهم الجدية في الوعظ والنصح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الشيخ الكلباني بدا سعيدا بتلك التجربة، وأشار بشكل ساخر لكونه سيذهب للتمثيل في هوليود، أشهر مراكز الأفلام السينمائية في العالم، قبل أن يرد عليه آل الشيخ مرحباً بظهوره في الإعلان، وقال ”صراحه لأنا عن نفسي بحسب حسابك يا غالي في أي شي قدام“.

ظنك يمدي اروح لهوليود؟😂 https://t.co/bfK9SD8li4 — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) November 18, 2021

ويشارك في الإعلان الترويجي أيضا، الخبير الفلكي خالد الزعاق، والإعلامي، إبراهيم الفريان، والصحفي عدنان جستنية، والفنان عايض يوسف، ومشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم ”أبو جركل“، وهو أحد مشاهير تطبيق ”سناب شات“.

وتقوم فكرة اللعبة اليابانية الأصل، على رادار لكشف العدو مع إمكانية أسره وقتله وضربه كما تتمكن من استدعاء عدد من الآليات العسكرية كالمروحية والدبابات والجنود والذين يرغبون بإسقاط العدو الافتراضي.

وتحاكي النسخة السعودية في موسم الرياض، تلك التفاصيل بشكل كبير، دفع كثيرا ممن جربوها للإشادة بها بوصفها واحدة من أبرز فعاليات النسخة الثانية من موسم الرياض الترفيهي الذي يقام في 14 منطقة، ستشهد إقامة 7500 فعالية، بينها حفلات فنية ومسرحيات ومعارض متنوعة.

وساند الكلباني منذ البداية، خطط السعودية في السنوات القليلة الماضية بالانفتاح على الثقافة والفنون العالمية، وشارك عام 2018 في بطولة للعبة ”البلوت“.

وبجانب إمامته للحرم المكي سابقا، شغل الشيخ الكلباني الوظيفة ذاتها في جامع المحيسن بحي أشبيلية شمال شرق الرياض، وتولى قبل ذلك إمامة عدد من المساجد بالرياض، وكان أبرزها جامع ”الملك خالد بن عبدالعزيز“ لمدة ربع قرن، فيما ينشر مقالات رأي دورية في صحيفة ”الرياض“.