إكسبو دبي.. الجناح الأمريكي يعرض "آلة الزمن" ومستقبل التعليم والعمل

يحتضن جناح الولايات المتحدة الأمريكية، في معرض إكسبو 2020 دبي، سلسلة من الفعاليات المتنوعة، التي تهدف إلى طرح رؤى مبتكرة حول مستقبل التعليم والعمل عن بُعد، باستخدام طرق مستدامة.

وتتضمن الفعاليات عقد حلقات نقاش مع قادة الفكر، بالإضافة إلى معرض للأدوات المبتكرة لإنشاء مشاريع وتصاميم مكاتب التعليم والعمل في المستقبل.

بوابة افتراضية

وكشف الجناح الأمريكي في إكسبو دبي، عن فكرة إبداعية، تبرز تجربة التعليم عن بعد بفعالية، من خلال عرض بوابة افتراضية مبتكرة تشبه آلة أفلام الخيال العلمي ”السفر عبر الزمن“.

وتربط هذه البوابة الافتراضية رقمياً في الوقت الحقيقي، بين صالة تعليم التصميم في شركة هيرمان ميلر العالمية لحلول صناعة أثاث مبتكر، فرع مدينة دبي الإماراتية، وبين صالة تعليم في معهد IIT ID لتكنولوجيا التصميم، بمدينة شيكاغو الأمريكية، في تعاون غير مسبوق في عالم تعليم التصميم عن بعد.

مكاتب المستقبل

يتميز جناح الولايات المتحدة في المعرض العالمي بأثاث ومعدات مكتبية مستقبلية، تجسّد شكل أماكن العمل والتعليم في المستقبل، كما تعكس أنشطة متنوعة لتخصصات متعددة ومتداخلة، لتوفر بذلك لمحة عن مستقبل ملموس للتعليم وبيئات العمل.

اتجاه جديد

أنشأت شركة هيرمان ميلر ”الشريك الرسمي لجناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020 دبي“، الأثاث المبتكر في قسم برنامج مستقبل التعليم والعمل، بالجناح الأمريكي.

وشاركها في التصميم، فريق من الباحثين والمصممين من كلية الفنون والعمارة والتصميم CAAD في الجامعة الأمريكية AUS بمدينة الشارقة الإماراتية، ومن معهد تكنولوجيا التصميم ID بمدينة شيكاغو الأمريكية، ويتبع لمعهد إلينوي للتكنولوجيا IIT الواقع في ولاية إلينوي الأمريكية.

وأكد منظمو جناح الولايات المتحدة، أن الأفكار المبتكرة للتصاميم تهدف إلى تقديم اتجاهات جديدة للاستدامة وأماكن التعليم والعمل في المستقبل.

من ناحيته، أشار روبرت كلارك المتحدث الرسمي باسم جناح الولايات المتحدة الأمريكية في معرض إكسبو 2020، إلى أن التصاميم المعروضة تعكس مستقبلا أفضل للأجيال القادمة، من خلال إدارة الأعمال في أماكن العمل بطرق مستدامة، وربط الطلاب معا من جميع أنحاء العالم للتعليم عن بعد.