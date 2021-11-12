بسبب وسام لرجل أعمال سعودي.. استقالة المدير العام لمؤسسة الأمير تشارلز

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استقال مساعد سابق للأمير تشارلز من إدارة مؤسسة أنشأها النجل البكر للملكة إليزابيث الثانية بسبب اتهامات وُجهت إليه بمحاباة رجل أعمال سعودي.

وكشفت صحيفتا ”صنداي تايمز“ و“مايل أون صنداي“ في مطلع أيلول/سبتمبر الفائت أن شبهات تحوم في شأن استخدام مايكل فوسيت المساعد السابق لتشارلز نفوذه لمساعدة المتبرع السخي لجمعيات خيرية على صلة بالقصر الملكي في بريطانيا رجل الأعمال السعودي محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ في الحصول على وسام.

وقال ناطق باسم المؤسسة إن فوسيت ”قدم استقالته من منصبه مديرا عاما“ لـ“مؤسسة الأمير“ (”برينسز فاونديشن“).

وأضافت أن الأمير تشارلز منح محفوظ (51 عاما) وسام الإمبراطورية البريطانية في احتفال خاص في قصر باكينغهام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 الذي لم يكن مدرجا على اللائحة الرسمية للارتباطات الملكية، وأوضحت ”صنداي تايمز“ أن حيازة ذلك الوسام تعزز طلب رجل الأعمال السعودي الحصول على الجنسية البريطانية.

وفيما ينفي بن محفوظ ارتكاب أي مخالفة، قالت الصحيفة إن رجل الأعمال السعودي قدم مبالغ مالية كبيرة لصالح مشاريع ترميم تحظى باهتمام خاص من أمير ويلز.

وكان مايكل فوسيت تقدم أولا باستقالة ”مؤقتة“ من المنصب الذي يشغله منذ إطلاق المؤسسة عام 2018، لكن استقالته باتت الآن نهائية.

وبدأ فوسيت العمل لصالح العائلة الملكية في 1981 كخادم للملكة قبل أن يصير خادما خصوصيا للأمير يساعده في لباسه كل صباح.

وجرت تبرئته عام 2003 من اتهامات بسوء الإدارة المالية على خلفية بيع هدايا منحت للعائلة الملكية.

يذكر أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، سيجري في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، زيارة تاريخية إلى منطقة الشرق الأوسط.

ووفق مكتب الأمير تشارلز، فإن الزيارة تشمل مصر والأردن، وسيلتقي خلالها الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

ويبحث الملك الأردني وأمير ويلز ”علاقات الصداقة التاريخية والمميزة بين البلدين، حيث تحتفل المملكتان العام الحالي بمرور مئة عام على العلاقات الثنائية“، بحسب مكتب الأمير تشارلز.

وسيزور الأمير تشارلز ودوقة كورنوال عددا من المؤسسات التي تعمل في المجالات التي يدعمانها، مثل المحافظة على البيئة، وتعزيز الحوار بين الأديان، والحفاظ على التراث، وبناء قدرات الشباب، وتمكين المرأة، ودعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال توفير فرص التدريب والعمل لهم.