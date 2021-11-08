ماذا تقدم جنوب أفريقيا في "إكسبو دبي"؟

يزخر جناح جنوب أفريقيا في ”إكسبو 2020 دبي“، بصناعة الأحذية الرياضية المصممة حسب الطلب، وبالانفراد بعرض حذاء رياضي، يصل سعره إلى نصف مليون دولار.

كما يعكس هذا الجناح فنًا بديعًا يجسد ثقافة هذا البلد الأفريقي، وتنوعه وغناه الحضاري.

ويعرض جناح جنوب أفريقيا، 11 حذاء رياضيًا بأنماط وتصاميم فنية مختلفة، تعكس ثقافة 11 لغة رسمية يتحدث بها سكان البلاد المتنوعون، وهي لغات: ”الأفريكانية، والإنجليزية، ونديبيلي، والكوسية، وزولو، وبيدي، وسوثو، وتسوانا، وسوازي، وفيندا“، إضافة إلى لغة ”تسونغا“.

وهذه الأحذية من صنع شركة ”أياشيسا أماتيكي“، المتخصصة بصناعة الأحذية، ومقرها جنوب أفريقيا.

بينما رسمت الفنانة التشكيلية، إستير ماهلانغو، التصاميم الفنية على الأحذية، حيث استغرق عملها الفني على تلك الأحذية، مدة 7 أعوام، وفقًا لموقع ”Magzoid“.

وقال مؤسس شركة أياشيسا أماتيكي، برينس مثيثوا، إن ”التصاميم الفنية رسمت على الأحذية بطريقة يدوية، باستخدام فن يحتضر يسمى، ريش الدجاج، في محاولة لترسيخ هذا الفن وإحيائه مجددًا“.

ويمارس هذا الفن في العصر الحالي، أقل من 50 فنانًا فقط، في جنوب أفريقيا.

وأوضح مثيثوا، أن ”هذا الفن، يستخدم الريش الذي يؤخذ من أفضل أنواع الدجاج من المراعي الحرة، حيث تسمح للدواجن بالتجول بشكل حر في الهواء الطلق، للحصول على فرشاة رسم عالية الجودة“.

وتوجد هذه ”المراعي الحرة“ بمنطقة ”نديبيلي“ في جنوب أفريقيا.

وبين مثيثوا، أن ”إطلاق الأحذية الرياضية المصممة حسب الطلب، هي أفضل طريقة لربط جيل الشباب بثقافة شعب جنوب أفريقيا المتنوع“.

وأضاف: ”عندما تمشي بشوارع جنوب أفريقيا، وتقابل شخصًا ما، ويبدأ في التحدث إليك، فإنه ينظر أولًا وبشكل تلقائي للحذاء الذي تنتعله، ويبدأ بفحصه، ومن ثم يقرر ما إذا كان يريد التواصل معك أم لا“.

ولفت مثيثوا، إلى أن ”الأحذية الرياضية أصبحت الآن، متحف جنوب أفريقيا الجديد، والمكان الذي تعرض من خلاله تنوعها الثقافي، من خلال دمج أي تصميم فني على الحذاء حسب الطلب“.

وشرع منفذو المشروع في جولة حول العالم لعرض مجموعة الأحذية الرياضية ”المصممة حسب الطلب“، حيث تتمثل أبرزها في مركز ”جورج بومبيدو“ الثقافي في باريس، وفي العاصمة البريطانية، لندن، وفي متحف ”بروكلين“ بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة، وبعدها إلى موقع ”إكسبو 2020 دبي“، ثم ستعرض في متحف ”اللوفر“ بـ أبوظبي.