البرقاوي ينفي وفاة الفريق أول خالد الحربي

نفى الصحفي السعودي عبدالله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة ”سبق“ السعودية، اليوم الأربعاء، شائعة وفاة الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام السابق بأزمة قلبية.

وكانت شائعة وفاة الفريق أول خالد بن قرار الحربي قد ارتبطت بالصحفي السعودي بعد تداول صورة لخبر الوفاة مقترنًا باسمه، دون أن يصدر أي تعليق رسمي حول الأمر.

تحذير ⚠️

خالد قرار الحربي

الفريق اول خالد قرار الحربي

وفاة خالد قرار الحربي

تحذير ⚠️ خبر مزور واشاعة pic.twitter.com/NLFuCzXzNl — 🦂اكتوبر (@o_eiy) September 8, 2021

وخرج ”البرقاوي“ في تغريدة عبر ”تويتر“ لنفي الشائعة، وعلاقته بها، قائلًا: ”أتمنى عدم تداول الشائعات التي تحمل اسمي، لست مسؤولًا عن أي خبر ينشر على غير الموقع الرسمي لصحيفة سبق، وحسابي على تويتر“.

وأضاف البرقاوي: ”غالبية الصفحات المتداولة مزورة، تحققوا من صحة الأخبار قبل إعادة إرسالها“.

📌 اتمنى عدم تداول الشائعات التي تحمل اسمي. 🏷 لست مسؤولًا عن اي خبر ينشر في غير الموقع الرسمي لصحيفة سبق وحسابي هذا في تويتر. 🚨غالبية الصفحات المتداولة مزوّرة، تحققوا من صحة الاخبار قبل اعادة ارسالها . — عبدالله البرقاوي (@albargawy) September 8, 2021

وكانت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، خبر وفاة خالد الحربي، ناسبة الخبر للبرقاوي.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية قد أصدر، الثلاثاء، مرسومًا ملكيًا بإعفاء الفريق الأول خالد بن قرار الحربي من منصبه، وإحالته للتقاعد والتحقيق.

وأرجع المرسوم الملكي تلك الخطوة إلى ارتكاب ”الحربي“ تجاوزات، ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام، والانتفاع الشخصي.

ووُجهت له التهمة بارتكاب عدد من الجرائم، منها: التزوير، والرشوة، واستغلال النفوذ بمشاركة 18 شخصًا من منسوبي القطاعين العام والخاص.