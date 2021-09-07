أدوات مهمة لا بد من توفرها دائما في سيارتك

بغض النظر عن نوع السيارة ومدى تطورها وموثوقيتها، قد يتعرض مستخدمها أثناء القيادة لظروف طارئة، حيث يجب وضع أدوات في المركبة لمواجهة ذلك.

ونشر موقع ValleyCentral دليلا إرشاديا لأدوات مهمة يجب الاحتفاظ بها دائما في السيارة، من أجل توفير سبل الراحة، وخاصة خلال القيادة اليومية لرحلات طويلة وبعيدة عن المنزل، والاستعداد لمواجهة كافة السيناريوهات غير المتوقعة.

فما أبرز الأدوات المهمة التي لا بد من توفيرها في سيارتك؟

ترخيص المركبة ساري المفعول: لتجنب الاستجواب من قبل ضابط المرور أو دفع غرامة، أو احتجاز السيارة، في حال أخطأ السائق أثناء القيادة.

توفير إثبات هوية مالك المركبة.

كتيب حول المعلومات الخاصة بالمركبة.

وضع إطار احتياطي جاهز للاستخدام.

كابلات توصيل: يمكن استخدامها عندما تنطفئ بطارية السيارة بدون سابق إنذار.

طقم طوارئ الطرق وأدوات متعددة الأغراض: مقص، مفك، سكين، فتاحة علب معدنية أو زجاجات، شريط لاصق، أجهزة إنارة الطريق، ومثلثات فلورسنت العاكسة.

بطانيات: تُستخدم للتدفئة في الجو البارد، وفي حال تعطلت المركبة على طريق مغطى بالحصى أو الطين، توضع البطانية على الأرض للنزول ومعرفة سبب تعطلها.

شاحن الهاتف الخليوي: تخصيصه في السيارة، إضافةً لشاحن المنزل، حيث يشحن الهاتف خلال الرحلات الطويلة ويضمن عدم انقطاع السائق عن العالم في حال علق في منطقة بعيدة واحتاج لطلب المساعدة.

مكشطة الجليد: يجب توفرها في السيارة وخاصة خلال أجواء تساقط الثلوج في الشتاء لإزالة الثلج عن السيارة، والذي يعوق الرؤية أثناء القيادة.

مطفأة الحريق: في حال اشتعلت النيران بالمركبة، يمكن أن تساعد مطفأة الحريق على إخمادها قبل وصول المساعدة.

سائل التنظيف: الاحتفاظ دائما بجالون من سائل التنظيف في صندوق السيارة، لاستخدامه في إزالة الأوساخ الطارئة وعندما تنسكب السوائل داخل المركبة.

عبوة مياه: يعد وضعها في المركبة، ضرورة، كما يجب التأكد من أنها تتحمل درجات الحرارة القصوى، حيث يمكن أن تنقذ حياة السائق إذا تقطعت به السبل على الطريق وشعر بالعطش، كما يمكن شرب الماء خلال الأزمات المرورية الخانقة للشعور بالراحة.

وجبات طعام خفيفة غير قابلة للتلف: وتشمل الاقتراحات مكسرات أو بسكويت.

أداة الهروب: بمجرد معرفة أنها موجودة يمكن أن توفر راحة البال، ففي حال تعرض السيارة لحادث، يمكن لأداة الهروب أن تقطع حزام الأمان وأن تكسر زجاج النافذة من الداخل.

حقيبة الإسعافات الأولية وسائل تعقيم اليدين ضرورة قصوى خلال الوباء العالمي، كما يجب استخدام المعقم دائما في السيارة لمنع انتشار الجراثيم المعدية.